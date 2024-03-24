İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen Yeniden Büyük İstanbul Mitingi'ndeki konuşmasından önce sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile "Duyanlara Duymayanlara" isimli şarkıyı seslendirdi.

Şarkının ardından vatandaşlara hitap eden Erdoğan, İstanbul'un fethi ile ilgili hadisi Arapça seslendirerek, müjdelenen bu fetih için sekiz asır boyunca milletlerin, fatihlerin, kumandanların rüyasına giren şehrin İstanbul olduğunu dile getirdi.

"Ama bu şehri bu CHP zulmünden 31 Mart'ta kurtarmamız gerekiyor." ifadelerini kullanan Erdoğan'ın, "Buna var mıyız?", "Ana kademe var mıyız?", "Hanım kardeşlerim var mıyız?" sorularına katılımcılar "evet" yanıtını verdi.

Erdoğan, son hafta durmayacaklarını, gece gündüz demeden çalışacaklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Anadolu'da gittiğim her yerde söylüyorum. 'İstanbul'daki hemşehrilerinizi lütfen arayın, telefonlarınız dinmesin.' İnşallah 1 Nisan'da İstanbul yeniden sahiplerine kavuşsun. Bu İstanbul ki Mihmandar-ı Nebevi Eyüp Sultan hazretlerinin uğrunda surları dibinde son nefesini verdiği yerdir. Bu İstanbul ki Osman Gazi'nin evlatlarına "İstanbul'u aç, gülzar yap' diye vasiyette bulunduğu Kızılelma'dır. Bu İstanbul ki Fatih Sultan Mehmet Han'ı 21 yaşında Fatih olarak dünyanın gördüğü en büyük hakanlardan biri yapmıştır. Bu İstanbul ki asırlar boyunca kendi vatandaşlarına yurt, mazlumlara umut, mağdurlara gönül köprüsü olan anne şehirdir. Bu İstanbul ki Roma'dan Bizans'a Osmanlı'dan Cumhuriyet'e adeta gergef gibi işlenerek sanat eserine dönüştürülmüş bir hazinedir. Bu İstanbul ki, şairlerin bir taşına dünyaları değişmediği, sadece bir semtini sevmeye ömrünün yetmeyeceğinden korktuğu şehirdir. Bu İstanbul ki ressamların asırlardır çizdikleri, seyyahların asırlardır gezdikleri halde, her defasında yeni güzelliklerini keşfettikleri şehirdir."

"31 Mart'ta İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak hedefimize ulaşacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisinin de doğduğu, büyüdüğü, her nefesini hamdederek içine çektiği, her karışına aşkla bağlı olduğu İstanbul'un bugün bir başka güzel olduğunu kaydetti.

Bugün coşkun akan ırmak misali yatağına sığmayan bir İstanbul gördüğünü dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bugün burada 31 Mart'ta şehrine sahip çıkmaya hazırlanan İstanbullu kardeşlerimi görüyorum. Her anı, başlı başına bir şiir olan bu güzel şehirde bugün bir kez daha sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Öncelikle İstanbul'a ve İstanbullulara teşekkür borcumu ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz yıl yapılan 14-28 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'na milletvekilliğinde yüzde 46 buçuğa yakın, Cumhurbaşkanlığında yüzde 48'i aşkın destek verdiğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. İstanbul'un kadirşinaslığının örneği olan bu desteğinden memnun kaldık. Ama gönlümüz aramızdaki muhabbetin seyrine uygun şekilde daha yüksek oranlardan yana. İnşallah 31 Mart'ta İstanbul'u Murad'ına kavuşturarak bu hedefimize de ulaşacağız. Ne yapacağız? Sağlam aday, sağlam adam Murat Kurum'la İstanbul'da yeni bir dönemi başlatacağız. Tabii bunun için bir hafta çok çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendini İstanbul'un sahibi zanneden, ne bu şehri, ne bu şehrin insanlarını hiç anlamamış olanlarla bir yere varılmaz. Sıkılmadan, utanmadan 'metro yaptım' diyor. İstanbul'daki mevcut metroların tamamı bize aittir, bize." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul, son 5 senedir yeniden 1989-1994 dönemine dönme emareleri göstermeye başladı. Eser ve hizmet namına zaten ortada elle tutulur hiçbir eser yok. Üzerinde emekleri olmayan işleri sahiplenme cinliklerini bir kenara bırakırsak geriye koskoca kayıp 5 yıl kalıyor. Yarısı kayakta, yarısı tatilde, yarısı seçim kampanyalarında genel başkanını devirmek için geçen bir dönemden geriye elbette bir şey kalmadı, kalmıyor." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'u bunların eline bırakmamak, hem bu şehre hem bu şehirde yaşayanlara inanın vicdan borcumuzdur. Bakınız, bugün İstanbul bir yol ayrımında bulunuyor. Bir tarafta sadece 'ben' diyenler var, diğer tarafta sadece 'İstanbul' diyenler var. Allah'ın izniyle 31 Mart'ta bu düğümü çözecek ve İstanbul'un Türkiye Yüzyılı yürüyüşünü biz başlatacağız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Para sayma görüntüleri) Şu ana kadar kimse bu görüntülerin makul, mantıklı bir izahını yapamadı. Maşeri vicdanı tatmin eden bir açıklama duyamadık." diye konuştu.

"21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Geçtiğimiz 21 yılda İstanbul'a 1 trilyon 650 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 1994'te bu şehrin emanetini devralırken, 2002'de Türkiye'yi yönetme sorumluluğunu üstlenirken hangi gayeyle hareket ediyorsak, aynı prensiplere bağlıyız. Onlar ne derse desin biz asla istismar siyaseti yapmadık. Kimlik siyaseti gütmedik. Kimsenin meşrebiyle kökeniyle hayat tarzıyla ilgilenmedik. Sağlıkta, 18 bin 417 yatak kapasiteli hastaneleriyle birlikte 178 adet sağlık tesisini şehrimize ve dünyaya kazandırdık. Şehircilikte, TOKİ vasıtasıyla 228 bin konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik, 23 bin 866 konutun yapımına devam ediyoruz. Ulaştırmada, İstanbul'da 350 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol mesafesini 794 kilometreye çıkardık." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Büyük İstanbul Tüneli) 11 farklı raylı sistem hattını birbirine bağlayacak bu tünel, İstanbul'un ulaşımında ciddi rahatlama sağlayacaktır. Amacımız, İstanbul için hazırladığımız 1100 kilometrelik raylı sistem projelerinin tamamını hayata geçirmektir. Şehrimize, iktidarlarımız ve AK Parti belediyeciliği dönemlerinde 230 kilometre hafif raylı sistem ve metro hattı kazandırdık. Seyahat hızı 350 kilometreyi bulacak, süresi 80 dakika olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkıyoruz. Uzunluğu 120 kilometreyi bulan Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı Hızlı Tren hattının ihalesine bu yıl çıkıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hala kafası karışık, kararını verememiş varsa, eve gidince onları arayınız. Kırgınlık varsa gidereceğiz, kafasında soru işaretleri varsa cevap vereceğiz. Önceki seçimlerde başka adaylara oy verip mevcut yönetimden rahatsız olan kardeşlerimize ulaşacağız. Şehrimizin 5 yılda yaşadığı irtifa kaybını anlatacağız. İstanbul’un 5 sene daha kaybetmeye tahammülünün olmadığını izah edeceğiz, böylece kalbi ve oyu kazanılmadık hiçbir İstanbullu kardeşimizi bırakmayacağız. Hangi siyasi partiye mensup olursa olsun, İstanbulluların sağduyusuna güveniyorum. 31 Mart'ta İstanbul'un bizi mahcup etmeyeceğine yürekten inanıyorum." diye konuştu.