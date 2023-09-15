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Cumhurbaşkanı Erdoğan , söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Çağrı Erhan, Atılım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Serkan Eryılmaz, Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fadime Yüksektepe, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. İbrahim Özcoşar, Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Rahmi Er ve Yaşar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Levent Kandiller atandı.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Tekin, ÖSYM Başkanı Ersoy'u kabul etti

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