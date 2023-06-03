ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan TBMM'deki törenin ardından Anıtkabir'e geldi.Mozoleye çelenk bırakan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güven oyu aldığı bu seçimlerin, milletimizin önünde yeni bir dönemin kapılarını açtığına inanıyoruz.

Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz.

12. Cumhurbaşkanı olarak milletimizin ebedi ve ezeli kardeşliğine sahip çıkmaya, ülkemizi büyütmeye, devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz."

Erdoğan konuşmasında ise:

"Aziz Atatürk, Türkiye bir seçim sürecini daha rekor bir katılımla ve demokrasi şöleni havasında suhuletle neticelendirdi. TBMM'de görev yapacak 28. Dönem Milletvekillerini belirleyen milletimiz, ikinci turda da şahsımıza büyük bir teveccüh gösterdi. Hamdolsun bir 5 sene daha necip milletimize hizmet edecek olma bahtiyarlığını yaşıyoruz. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirmek için canla, başla çalışmayı sürdüreceğiz. Depremlerin yaralarını hızla sarıp depremzedelerimizi en kısa sürede yeni yuvalarına kavuşturacağız. 12. Cumhurbaşkanı olarak devletimizi yüceltmeye devam edeceğiz. Ruhun şad olsun." dedi

AA