Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Büyük Zafer'in 101'inci yıl dönümünde Türk milletinin, Kıbrıs Türkü'nün ve dünyanın dört bir yanındaki 7 milyonu aşkın vatandaşın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik eden Erdoğan, bayram sevincini paylaşanlara da Türk milleti adına şükranlarını sundu.

Mesajında "30 Ağustos Başkomutan Meydan Muharebesi, milletimizin asırlardır sürdürdüğü beka mücadelesinin en kritik dönüm noktalarından biridir" değerlendirmesini yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle 30 Ağustos Zaferi, 'Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir. Türk milletinin özgürlük ve bağımsızlık düşüncesinin ölümsüz anıtı olan bu zaferle milletimiz, iradesine boyunduruk vurdurmayacağını, istiklal ve istikbaline gölge düşürmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Milletimizin en önemli vasfı olan hürriyet sevdası, bugün de varlığını çok güçlü biçimde devam ettirmektedir. 15 Temmuz ihaneti karşısında sergilenen destansı direniş başta olmak üzere son yıllarda bekamıza yönelen saldırılara milletimizin verdiği cevap, bu iradenin ne kadar diri ve ayakta olduğunu defalarca göstermiştir. Dünyanın derin krizlerle sarsıldığı bir dönemde açıkladığımız Türkiye Yüzyılı'nı inşa kararlılığımızın arkasında yine aynı sarsılmaz irade vardır."

"Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 21 yılda her alanda hayata geçirilen hamlelerle Türkiye Yüzyılı'nın altyapısının oluşturulduğunu, ülkenin bu büyük şahlanışı yapabilecek kapasiteye kavuşturulduğunu belirterek, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimleriyle hedefe giden yolda kritik bir eşiğin daha aşıldığını kaydetti.

Milletin güçlü desteğini gördükleri seçimler sonucunda hizmet ve eser siyasetine hız verdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönemde atacağımız yeni adımlarla ülkemizin gücüne güç katacak, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkartacağız. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu mutlaka gerçeğe dönüştüreceğiz. Bunu da 85 milyon olarak el ele, gönül gönüle vererek başaracağız. Nice zorluğun üstesinden gelmiş, nice saldırıyı göğüslemiş, nice oyunu bozmuş bir millet olarak, yarınlarımızın bugünümüzden çok daha aydınlık ve müreffeh olacağına yürekten inanıyoruz. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum. Bu vesileyle bir kez daha Cumhuriyet'imizin kurucusu, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal'i ve silah arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun."

AA