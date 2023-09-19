New York
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
AA
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.
Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.
AA
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