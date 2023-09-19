New York

Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kuruluna katılmak üzere New York'ta bulunan Erdoğan, Türkevi'nde temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü.Yarım saat süren kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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AA