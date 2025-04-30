Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk demokrasisinin kalitesini düşüren temel sorunlardan biri toksik muhalefet anlayışıdır." dedi.

Erdoğan, "Biz, hiçbir vakit muhalefetin yaptığı gibi karşımızdakilerin tökezlemesini bekleyip çıkan hasılanın üzerine konmaya çalışan beleşçilerden olmadık." dedi.

Erdoğan, "(CHP'ye) Güya her işlerinde şeffaf olacaklardı ama gördük ki bantçı olup çıkmışlar. Şahsımız, Kabine üyelerimiz ve çalışma arkadaşlarımıza hakaretleri, kullandığı seviyesiz ifadeleri CHP Genel Başkanı ve şürekasına iade ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "CHP Genel Başkanı önce bir mahalle temsilcimizin siyaset kalibresine çıksın, ondan sonra 'ne diyor?' diye kulak kabartırız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz, sürüklenen değil inşa eden, yönlendiren taraftayız. Hep öyle kalacağız. Siyasi beleşçilik, ülkemizdeki muhalefetin tarzıdır, işidir, hevesidir." dedi.

Erdoğan, "(CHP Genel Başkanı Özel) Girdiği bu yanlış yolda ısrar ederse kendisini muhatap almayız. Kendine çeki düzen verene kadar partisindeki ayak oyunlarıyla oyalanmaya, edep yoksunu üslubunda debelenmeye mahkum ediyoruz." dedi.

Erdoğan, "İster İstanbul'da ister başka yerde olsun, ortada bir Deli Dumrul düzeni varsa, yargıdan buna göz yummasını kimse bekleyemez. Kendilerine emanet edilen ve üzerinde yetim hakkı olan kaynakları yağmalayanların adalete hesap vermesi hukuk devletinin işlediğinin en somut işaretidir. İstanbullu vatandaşlarımızın canlarını, mallarını, akıbetlerini kifayetsiz muhterislerin kaprislerine bırakamayız." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ülkemiz, milletimiz, emekçilerimiz, girişimcilerimiz, evlatlarımızın aydınlık geleceği için yapmamız gereken çok işimiz var." diye konuştu.

Erdoğan, "Hırsızlığın, yolsuzluğun, rüşvetin, sahtekarlığın, ahlaksızlığın partisi, pırtısı, kimliği olmaz." dedi.

Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak günü kurtarmanın değil Türkiye'nin istikbalini inşa etmenin derdindeyiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İş yerine sadece şov yapanlar yüzünden her depremde İstanbul için yüreğimiz ağzımıza geliyor." dedi.

Erdoğan, "Deprem riski olan başka şehirlerimizde kentsel dönüşüm çalışmalarını engelleyenler varsa onlar da aynı vebalin ortağıdır." dedi.

Erdoğan, "Türkiye genelinde toplamda 3 milyon 700 bin dönüşüm konutu ve sosyal konut inşa ettik. 15 milyon vatandaşımıza yeni yuva kazandırdık. Son 23 yılda TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 547 bin konut ürettik.Türkiye genelinde 3 milyon 700 bin dönüşüm konutu ve sosyal konut inşa ettik. İstanbul başta olmak üzere 81 vilayetimizin hepsini depreme karşı güvenlikli ve dayanıklı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul'daki bir evin dönüşümü için verilen toplam destek miktarımızı 1 milyon 500 bin liradan 1 milyon 875 bin liraya getiriyoruz. 50 bin konutun tamamlanmasıyla 200 bin kişi deprem riskinden kurtarılıp güvenli barınma imkanına kavuşacak." diye konuştu.