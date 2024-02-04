Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde konuştu.

Dün gece Nurdağı ilçesinden herkesi üzüntüye boğan acı bir haber aldıklarını belirten Erdoğan, Gaziantep Havalimanına gitmek için havalanan bir helikopterin Kartal köyü mevkisinde kaza kırıma uğradığını, iki pilotun şehit olduğunu, bir teknisyenin yaralandığını anımsattı.

Şehitler Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve Sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, emniyet teşkilatına başsağlığı dileyen Erdoğan, tedavisi süren yaralı teknisyen için de acil şifa dileğinde bulundu.

Erdoğan, "Rabb'im askeri, polisi, jandarması, korucusuyla tüm güvenlik güçlerimizi her türlü kazadan saldırıdan muhafaza eylesin." ifadesini kullandı.

Gaziantep Şehir Hastanesinin hayırlı olmasını dileyen Erdoğan, "Eseri görüyorsunuz, biz söz verdik mi yaparız ama böyle yaparız. Öyle laf ola beri gele yok. Gaziantep'e ne yakışır? İşte böyle eserler yakışır." diye konuştu.

Kapalı alanı 680 bin metrekareyi bulan şehir hastanesinin 265'i yoğun bakım ve 30'u diyaliz olmak üzere toplam 1875 yatak kapasitesi, 64 ameliyathanesi ve 335 polikliniği, teşhis ve tedavi merkezleri yanında 4 bin 500 araçlık otoparkıyla hizmet vereceğini kaydeden Erdoğan, bugün hastaneye güvenli, konforlu ve hızlı ulaşımı sağlayacak bağlantı kavşağını da resmen hizmete açacaklarını belirtti.

Gaziantep'in bölgenin çekim merkezi olacağını ifade eden Erdoğan, "Bu hastanelerimizle bölgede inşallah bundan böyle sıkıntı yaşamayacağız. Gaziantepli kardeşlerimiz de ileri tıp teknolojilerine ve gelişmiş imkanlara sahip hastanemizde artık bu üst düzey sağlık hizmetinden faydalanacaklar. Hastanemizin resmi açılışıyla birlikte inşallah birimlerinin bir kısmındaki donanım ve personel eksikleri tamamen giderilerek randevu ve hizmetler konusundaki sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Sağlık Bakanlığımızın kısa sürede tüm bu meseleyi çözeceğine inanıyorum." şeklinde konuştu

"Hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediyesi tarafından şehre kazandırılan cami ve külliyenin açılışını yaptıktan sonra İslahiye'ye gitmeyi planladıklarını ancak aşırı sis nedeniyle video konferansla bağlanarak, inşası tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi ve anahtar teslimi törenini gerçekleştireceklerini bildirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden 3 bin 903'ü Gaziantep'te olmak üzere 53 binin üzerindeki vatandaşı rahmetle yad eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 şehrimizin 124 ilçesiyle 7 bin köy ve mahallesini vuran 14 milyon insanı etkileyen asrın afetinin üzerinden 1 yıl geçmişken yaraları sarma sözümüzü hızla yerine getiriyoruz. Dün Hatay'da, bugün Gaziantep'te, salı günü Kahramanmaraş'ta, çarşamba günü Şanlıurfa'da, perşembe günü Adıyaman'da, cuma günü Elazığ'da hak sahiplerine ilk konutları teslim ediyoruz. Deprem şehirlerimizi, altyapısıyla üstyapısıyla, şehir merkezi ve kırsalıyla tamamen ayağa kaldırana kadar durup dinlenmeyeceğiz. Rabim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten kazadan beladan muhafaza eylesin."

"Gaziantep bölgesel bir merkez haline geldi"

Ülkenin önde gelen sanayi, ticaret, tarım şehri Gaziantep'in dev adımlarla büyümesini yakından takip ettiklerini dile getiren Erdoğan'ın, "31 Mart akşamına hazır mıyız? Ana kademe, kadın kolları, gençlik kolları, durmadan usanmadan çalışmaya var mıyız? Cumhur İttifakı olarak inşallah Gaziantep'imizde el ele vererek, gönül gönüle vererek ve dayanışma içerisinde Gaziantep'te yeni bir dönemin başlamasına hazır mıyız?" sorularına alandakiler, hep bir ağızdan "Evet" karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hükümet hem belediyeler olarak yaptıkları yatırımlarla şehrin önünü açmayı, gelişmesine destek vermeyi sürdürdüklerini vurgulayarak, "Açılışını yaptığımız hastanemiz şehrin güney kesimindeki sağlık hizmetleri talebini karşılayacaktır. Maşallah, Gaziantep sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla ülkemiz sınırlarını aşıp bölgesel bir merkez haline geldi." dedi.

Daha sonra alandakiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ile "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız." sözlerini tekrarladı.

Erdoğan, konuşmasının sonunda Gaziantep Şehir Hastanesi ve açılışı yapılan diğer eserlerin yapımında emeği geçenleri tebrik etti.

Notlar

Gaziantep Şehir Hastanesi, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından açıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hastanede görevli doktorlarla açılış kurdelesini keserken, "Gaziantep Şehir Hastanemizin şehrimize, tüm bölgeye, Rabb'imizin 'Ya Şafi' ismiyle şifa kaynağı olmasını Rabb'im bize göstersin." ifadesini kullandı.

Beraber kurdele kestiği doktora, "Nasıl hastane, güzel mi?" diye soran Erdoğan, "Harika" cevabını aldı.

Açılış törenine, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve milletvekilleri katıldı.