ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail'in, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onaylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'Şarm El Şeyh'de yürütülen ve Türkiye olarak bizim de katkı sağladığımız Hamas-İsrail görüşmelerinin Gazze'de ateşkesle sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyuyorum.' ifadelerini kullanan Erdoğan, şunları kaydetti:

'İsrail hükümetinin ateşkese teşvik edilmesinde gerekli siyasi iradeyi ortaya koyan ABD Başkanı Sayın Trump başta olmak üzere, anlaşmaya varılmasında önemli destekleri olan kardeş ülkeler Katar ve Mısır'a hassaten teşekkür ediyorum. Türkiye olarak anlaşmanın harfiyen uygulanmasının yakın takipçisi olacak ve sürece katkı sunmaya devam edeceğiz. Aynı şekilde Filistin'de 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, egemen ve coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin Devleti kurulana dek mücadelemizi sürdüreceğiz.

Bu vesileyle, 2 yıldır tarifsiz acılar çeken, gayriinsani koşullar altında hayat ve haysiyet mücadelesi veren, evladını, anasını, babasını, akrabasını, arkadaşını kaybeden, yaşadıkları tüm trajedilere rağmen izzetli duruşlarından taviz vermeyen Filistinli kardeşlerimi en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum. Rabb'im Filistinli kardeşlerimizin yar ve yardımcısı olsun, Rabb'im şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını cennet eylesin.'

Dışişleri Bakanlığı: Bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da, 'Gazze'de ateşkes sağlanmasını memnuniyetle karşılıyor, bu ateşkesin iki yıldır devam eden soykırımı sona erdirmesini temenni ediyoruz. Varılan ateşkes anlaşmasının tam olarak uygulanmasını bekliyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Ateşkesin sağlanmasıyla insani bir felaketin yaşandığı Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve Gazze'nin yeniden imarına yönelik çalışmaların ivedilikle başlatılması gerektiği vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin bundan sonra da Gazze'ye yoğun şekilde insani yardımda bulunmaya devam edeceği kaydedildi.

Orta Doğu'da kalıcı barışın ancak İsrail-Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmasıyla mümkün olduğuna dikkati çekilerek, ateşkes müzakerelerinde sağlanan bu ivmenin ilerleyen dönemde iki devletli çözümün hayata geçirilmesine de katkı sağlamasının umulduğu belirtildi.

Ateşkes müzakerelerinde arabuluculuk yapan Katar, Mısır ve ABD'nin çabalarının takdirle karşılandığı ifade edilen açıklamada, ateşkes anlaşmasının uygulanma aşamalarında da katkı ve desteğin sürdürüleceğinin altı çizildi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas'ın, Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Hamas da Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına varıldığını doğrulayarak, Türkiye, Katar ve Mısır ile ABD Başkanı Trump'ın çabalarını takdirle karşıladığını açıklamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Mısır'daki görüşmelerde Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasının ardından kabineyi toplayıp İsrailli esirlerin geri getirilmesi için ateşkes anlaşmasını onaylayacaklarını bildirmişti.

Muhabir: Özcan Yıldırım, Tuğba Altun