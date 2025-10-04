İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt, kalıcı barışın sağlanması noktasında yapıcı ve önemli bir adımdır.' ifadelerini kullandı.

Trump'tan 'Hamas kalıcı barışa hazır, İsrail Gazze'ye saldırıları derhal durdurmalı' açıklaması

Hamas, Trump'ın planını kısmen kabul ederken bazı maddelerde müzakere istedi

Şimdi yapılması gerekenin İsrail'in tüm saldırılarını derhal durdurması ve ateşkes planına uyması olduğunu vurgulayan Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

'Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması ve kalıcı barışın sağlanması adına tüm adımlar vakit kaybetmeden atılmalı, küresel vicdanı derinden yaralayan bu soykırım, bu utanç tablosu artık son bulmalıdır. Türkiye olarak görüşmelerin Filistin halkı için en hayırlı şekilde neticelenmesi, uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için tüm imkanlarımızla mücadele etmeyi sürdüreceğiz.'

Dışişleri Bakanlığından açıklama

Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze'de ateşkesin tesisine yönelik plana verdiği yanıt hakkında yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, 'ABD Başkanı Trump'ın açıklamış olduğu plana Hamas'ın bugün (3 Ekim) verdiği yanıtın Gazze'de ateşkesin acilen tesis edilmesine, insani yardımların kesintisiz olarak bölgeye ulaştırılmasına ve kalıcı barışa erişilmesini mümkün kılacak adımların atılmasına imkan sağlayacağını değerlendiriyoruz.' ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu açıklamada, 'İsrail, Gazze halkına yönelik saldırılarını derhal durdurmalıdır. Tarafları ateşkesi sağlayacak görüşmelere bir an önce başlamaya ve uluslararası toplumun da destek verdiği iki devletli çözümü hayata geçirmeye davet ediyoruz.' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin müzakereleri desteklemeye ve yapıcı katkı sağlamaya devam edeceği vurgulandı.

Hamas, ABD Başkanı Trump'ın Gazze planındaki esir değişimini kabul ettiğini ve diğer bazı maddelerin müzakere edilmesi gerektiğini açıklamıştı.

Muhabir: Muhammet Tarhan,Gökçe Karaköse