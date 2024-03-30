Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutköy 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metrosu) Projenin Halkalı istikametindeki etabını da inşallah bir yıl içinde devreye almayı hedefliyoruz. Muhalefetin 'Buraya uçak inmez.' dediği, akla hayale gelmedik iftiralar attığı (İstanbul) Havalimanımız, ülkemizin gururu haline geldi." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet biz muhalefetin takoz siyasetine boyun eğip geri adım atsaydık, ne bu yatırımlar hayata geçerdi ne de vatandaş hizmet alırdı." şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Etrafı ateş çemberiyle çevrili çok zorlu bir coğrafyadayız. Moskova'da düzenlenen terör saldırısı, durumun hala ne kadar kritik olduğunu hepimize gösterdi."