Vilnius

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Vilnius'taki görüşmeleri devam ediyor.

Erdoğan, LITEXPO Sergi ve Fuar Merkezi'nde Kanada Başbakanı Trudeau ile görüştü.

Heyetlerin de katıldığı görüşmede Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

AA