Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarıyla video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görevlerini tamamlayan 27'nci dönem milletvekillerine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür etti, AK Parti'nin her bir ferdinin katkısına, birikimine, tecrübesine, enerjisine ihtiyaçlarının olduğunu söyledi.

Erdoğan, yeni seçilen ve yeniden seçilen 28'inci dönem milletvekillerini tebrik etti.

Cumhur İttifakı ve AK Parti olarak 14 Mayıs'ta dünyaya örnek olacak bir demokrasi sınavı verdiklerini belirten Erdoğan, seçim çalışmalarında ve seçim günü sandık başında samimi gayretle milli iradenin en sağlıklı şekilde sandığa yansıması için görev yapanlara şükranlarını sundu.

İl başkanları ve yönetimlerini, ilçe başkanları ve yönetimlerini, kadın ve gençlik kollarını, sandık kurulu üyelerini, müşahitleri, bu süreci yürüten herkesi tebrik eden Erdoğan, "İnşallah aynı gayreti daha fazlasıyla 28 Mayıs'ta göstererek, bu demokrasi şölenini taçlandıracağız." diye konuştu.

Erdoğan, seçim koordinasyon merkezlerinin, Cumhur İttifakı ortaklarının da katkılarıyla çalışmalarını hiç ara vermeden yürüteceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Gerek teşkilatlarımızın programlarıyla, gerek milletvekillerimizin ve belediye başkanlarımızın kendi müstakil programlarıyla sıkı bir çalışma gerçekleştireceğiz. Bu meseleyi bitirene kadar en küçük bir rehavete, boşluğa meydan vermeden, aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Karşımızdakileri görüyorsunuz. Seçimi açık ara geride bitirdikleri halde, suyu bulandırmak, milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Emin olun 28 Mayıs'a kadar da bu tavırlarını devam ettireceklerdir. Şayet biz, sağlam durmaz, faaliyetlerimizi aynı şekilde yürütmezsek, karşı tarafın bu nobran ve faşizan tavrıyla sandıkların üzerine çökeceğinden şüpheniz olmasın. Terör örgütleri ile yata kalka onların yöntemlerini siyasette de uygulamaya başladıkları anlaşılıyor. Ülkemizde tesis ettiğimiz güven, huzur, istikrar iklimini bir türlü bozmayı başaramadıkları için kendi kendilerini yiyip bitiriyorlar."

Seçimin şu dönemdeki tablosu ortadayken hemen ardından şehit haberlerinin geldiğini, bunların kendilerini ciddi manada üzdüğünü belirten Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, millete başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin zenginliklerini, milletin her kesimiyle buluşturmak için attıkları adımlardan rahatsız olunduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Biz, 28 Mayıs'a kadar bu işe sıkı sıkı sarılarak, ülkemiz, milletimiz ve Cumhur İttifakı üzerinde oynanmak istenen oyunu bir kez daha bozacağız. Bunu yapacak olan da sizlersiniz. Her biriniz, kendi ilinizde, kati zaferi ilan edeceğimiz 28 Mayıs'a kadar gece, gündüz çalışacak Türkiye Yüzyılı'nın inşasına omuz vereceksiniz. Sizler, bu partiyi daha önce 15 seçimde sandıktan açık ara birinci çıkarmış bir kadrosunuz. Geçtiğimiz pazar günü 16 ve 17'nci seçimlerimizde de yine açık ara birinci çıkartarak, partimizi ve bizi zirveye taşıdınız. Seçim sisteminin yüzde 50 artı 1 oy şartı sebebiyle, 18'inci seçimimizde de bizi sandıktan açık ara birinci çıkartacağınızdan şüphe duymuyorum. Bugüne kadar güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da teşkilatıyla, milletvekili adayıyla, milletvekilleriyle, belediye başkanıyla güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza yürekten inanıyorum. Rabb'ime, bana sizler gibi yol arkadaşları verdiği için hamdediyorum."

14 Mayıs seçimlerinin, pek çok özelliğiyle Türkiye'nin siyasi tarihinde özel bir yere sahip olacağını dile getiren Erdoğan, oldukça zengin bir siyasi atmosferde geçen seçimleri başarıyla tamamladıklarını söyledi.

TBMM seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın, 322 milletvekili ve yüzde 49,5 oy oranı ile Meclis'te çoğunluğu elde ettiğini belirten Erdoğan, "Buna karşılık karşımızdaki ittifak, yüzde 35'te, onları destekleyen diğer ittifak da yüzde 10,5'te kaldı. Böylece milletimiz, ülkenin hangi ittifak tarafından yönetilmesi gerektiğine ilişkin iki kararından birini 14 Mayıs'ta kati olarak verdi. Cumhurbaşkanlığı seçimi ise en yakın rakibimize 2 milyon 520 bin fark atmamıza rağmen, sistemin yüzde 50 artı 1 oy şartı nedeniyle ikinci tura kaldı." dedi.

"Sözümüzü doğrudan milletimize söyleyeceğiz"

Bu seçimlerde, cumhurbaşkanlığında 54 milyon 795 bini, milletvekilliğinde 54 milyon 442 bini bulan geçerli oyuyla, katılımda yüzde 87'yi bulan oy oranıyla iradesine sahip çıkan millete şükranlarını sunan Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyon 133 bini aşkın vatandaşımıza ayrıca teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, geçen seçimlerde 26 milyon 330 bin olan oy sayılarını yaklaşık 803 bin artırdıklarına dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Seçmen sayısındaki daha yüksek artış sebebiyle, geçtiğimiz seçimlerde daha düşük oy sayısı ile yüzde 52,6 oranına ulaşırken, bu defa yüzde 49,5'te kaldık. İnşallah ikinci turda 2018'i hem oran hem sayı olarak fersah fersah aşan bir oranla geride bırakacağız. Bunun için öncelikle 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız. İkinci turda bunlardan bir tane bile fire olmaması için ne gerekiyorsa yapacağız. Gerek deprem bölgesinde gerek çay sezonunun açılması ile Karadeniz'de gerek benzer sebeplerle ülkemizin diğer yerlerinde kayıtlı bulundukları seçim bölgelerinin dışına giden insanlarımızın 28 Mayıs'ta mutlaka sandık başında olmasını temin edeceğiz. Cumhurbaşkanlığında aldığımız yüzde 49,5 oydan tek bir fire bile vermemek ilk önceliğimizdir. Bunun yanında, 14 Mayıs'ta diğer adaylara oy vermiş insanlarımızdan gönüllerini kazanabileceğimiz herkesin evine, iş yerine gidecek, desteğini alacağız. İkinci turda da hep olduğu gibi sözümüzü yine doğrudan milletimize söyleyeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu;

"(28 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimi) Bu meseleyi bitirene kadar en küçük rehavete, boşluğa meydan vermeden aynı azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz.

CHP'li belediyeler ve müzahir STK'lar, deprem bölgesine yardımları kesmekten otellerden depremzedeleri kapı dışarı etmeye, her türlü rezilliği sergiliyor. CHP'li belediyeler veya başka kuruluşların yardımlarını kestikleri depremzedelerimiz varsa hemen bulundukları yerde valilikler ve kaymakamlıklara başvursun.

(Depremzedelere yönelik paylaşımlar) Koalisyon masasının terör örgütleriyle iltisakını biliyor ve tasvip etmiyorduk, meğer insanlıkla irtibatları da kopmuş."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşmasının 2 ay daha uzatıldığını bildirdi.

AA