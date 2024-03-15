Van

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Van Beşyol Meydanı'nda düzenlenen mitinginde konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(CHP) Kurdukları çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi." dedi.

Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, dün Hakkari'den dönerken geçirdiği trafik kazasında vefat eden AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Bilal Eryiğit'e Allah'tan rahmet, ailesi ve AK Parti Van teşkilatına başsağlığı ve sabır diledi.

İpek Yolu'nun hiç sönmeyen kutup yıldızı, medeniyet beşiği, tabiatıyla, kültürüyle, insanıyla dünyanın gıpta ettiği Van'da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirten Erdoğan, "Hasretin cana düşer, çekmesi bana düşer, Fizanlı olsak bile gönlümüz Van'a düşer." dizelerini okudu.

Erdoğan, Van'a düşen gönüllerini hasret pınarından kana kana doyurmak için her fırsatta Van'a koştuklarını ifade etti.

İyi günlerinde, kötü günlerinde hep Van'ın yanında olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Özü sözünden, sözü özünden ayrılmayan, Hak ve hakikatin şehri Van'ın da kendilerini hep bağrına bastığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçtiğimiz mayıs seçimlerinde, Cumhurbaşkanlığında yüzde 38,5'luk oy oranıyla şahsıma verdiğiniz destek için sizlere teşekkür ediyorum. Tabii, bu oy oranı Van ile aramızdaki muhabbeti, gönül bağını, vefayı ifade etmekten çok uzaktır. Mayıs seçimlerinde karşımızdaki CHP adayı etrafında birleştiler. Ülkemizde tek parti faşizmi döneminin acılarını bilmeyen, yaşamayan, dinlemeyen yoktur. Yeniden bu zihniyeti diriltmek için var gücüyle çalışan CHP'yi ve adayını getirip sizlere dayattılar. Sizlerin, kapınızın önünden geçirmeyeceğiniz isimleri iradenize ipotek koyarak Meclis'e taşıdılar. Hatta cumhurbaşkanı yapmak istediler, Van'ı da bu oyuna alet ettiler. Oysa 'şehirler içinde divan kurulsa ehli irfan Van'ı birinci seçer' derler. İşte bu Van'ı götürüp tek parti faşizminin temsilcisi CHP ve onun kifayetsiz yöneticilerinin ihtiraslarına kurban ettiler. Bugün aynı oyunu yine sahnelemenin peşindeler. Fiyakalı ifadelerle gizlemeye, saklamaya, gözlerden kaçırmaya çalıştıkları ittifaklarla sizlerin iradesini bir kez daha satılığa çıkarttılar."

Erdoğan, alanda açılan, "Mutfaktan konuşanların sonunu gördük ama balkondan konuşanlar çok şükür karşımızda", "Havada, karada, denizde, her yerdeyiz, biz bu seçimde Reis'leyiz", "Yollarda Togg, havada KAAN, kalbimizde Recep Tayyip Erdoğan" pankartlarını okudu.

"Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Al poşu, ver kalpak pazarlığına girdiler. Şu ilçe senin, bu belediye meclis üyesi benim hesabı yaptılar. Kazanmak için değil kaybettirmek için çalış mantığını devreye soktular. Kurdukları bu çapraşık oyunla milletin aklıyla alay ettiler. İşin içine deste deste paraların da girmesiyle bu oyun iyice kirlendi. Bağırarak, çağırarak, yalan üstüne yalan söyleyerek, arsızca etrafa saldırarak, kibirle milleti aşağılayarak, kimse kendini bu kirden arındıramaz. Milletimiz bu sinsi ve kirli oyunların hesabını 31 Mart'ta sandıkta soracak. Utanma bilmeyen suratlara milli irade tokadını vuracaktır."

Alandaki coşkuya ve katılıma dikkati çeken Erdoğan, "Şimdi girerken arkadaşlara sordum. Verdikleri rakam 55 bin, maşallah." ifadesini kullandı.

Bir vatandaş tarafından açılan, "Vanlıyız, şanlıyız, biz Reis'e sevdalıyız" pankartını okuyan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ben de sizlere sevdalıyım. Sizleri karanlık gündemlerine meze etmek isteyenlere hak ettikleri dersi vermeye var mısınız? Vanlının iradesini sapkın ideolojilere, zübük siyasetçilere peşkeş çekmeye çalışanlara 'dur' demeye var mısınız? Van'ın geleceğini umursamayanları, maşeri vicdanda mahkum etmeye var mısınız? Van'ı kendisi için değil, emperyalistlere hizmet için enerjisini sömürenlerden kurtarmaya var mısınız? İşte benim gönüldaşım, yoldaşım, ahiretliğim Van budur."

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir." dedi.

Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingdeki konuşmasında, bu coğrafyanın büyük zorluklarla vatan yapıldığını ve böyle kalması için de büyük fedakarlıklarda bulunulduğunu söyledi.

Son asrın her döneminde "demokrasi gelişmesin, kalkınma gerçekleşmesin, kendi ayakları üzerinde durulmasın" denilerek başa musallat edilen musibetlerin önlerine çıkarıldığını ifade eden Erdoğan, "Musibet, kimi zaman darbeler kimi zaman cuntalar kimi zaman siyasi ve ekonomik krizler kimi zaman sosyal gerilimler kimi zaman terör eylemleri olarak karşımıza çıktı. Kirli iç ve dış pazarlıklar hep bunlara eşlik etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şimdi de aynı tabloyla karşı karşıya olunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir yandan tarihi demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla asırlık eksikliklerini tamamlayan, 2023 hedefleriyle egemenliğini güçlendiren, Türkiye Yüzyılı vizyonuyla zirveye gözünü diken bir Türkiye var. Diğer tarafta ise ülkemizi kendi güvenlik ve refah düzenlerine hizmetle mükellef gören emperyalistlerin ısrarla dayattıkları istikrarsızlık girdabı var.

Kendi ihtirasları uğruna veya aldıkları talimatlar gereği şahsımıza ve hükümetimize karşı emperyalistlerin koçbaşılığına yeltenenlerin üstünü kazırsanız, altı hep aynı adrese çıkar. Hepsinin de ipleri aynı ellerde toplanır. Son iki asırdır biz bu oyuna çok maruz kaldık ve maalesef çok da örselendik. Koskoca bir cihan devletinden geriye kalan bu vatan toprağını bile bize çok gördüler. Milletimizi parçalamak, ülkemizi bölmek için sürekli uğraştılar."

"Artık maskelerin inme vakti gelmiştir"

Bu çabalarda içerde de maşalar bulmakta zorlanılmadığını dile getiren Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Artık maskelerin inme vakti gelmiştir. Karşımızdaki muhalefetin hiçbiri kendisi değildir. 'CHP' dediğiniz CHP değildir, bu tabela altında toplananlar, bilhassa da şu anda bir titan zincirinin halkaları, rantiye çarkının dişlileri haline gelmişlerdir. Herkes kendi ihtirasının peşindedir.

Öte yandan DEM dediğiniz partide kimin iradesi kimin elinde belli değil. Bu yapının gerçek anlamda bir siyasi faaliyetini, ülkenin ve milletin hayatını değiştirecek bir programını, projesini, gayretini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü bu yapının tek misyonu, Türkiye'nin aleyhine olan ne varsa ona destek vermektir. Mirasyedisinden partimizin eskilerine kadar ötekileri söylemeye gerek bile duymuyorum."

"Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de ülkenin ve milletin güvenliği, huzuru, selameti, refahı için çalışan, çabalayan, ter döken, mücadele veren sadece biz varız. Cumhur İttifakı bunun için saldırıların hedefindedir." dedi.

"Giderem Van'a doğru, yolum İran'a doğru/ Kes başım kanım aksın, kadir bilene doğru" dizelerinin yer aldığı türküyü anımsatan Erdoğan, "Akıttığımız her damla ter, kadir kıymet bilene feda olsun, helal olsun. Ama kadir kıymet bilmeyip de sırf ülkenin ve şehirlerin kaynaklarına göz diktikleri için milli irade işportacılığına soyunan istismarcılara da eyvallah etmeyiz." şeklinde konuştu.

Van'ı bu mücadelede yanlarında görmek istediklerini vurgulayan Erdoğan, alandaki vatandaşlara şöyle seslendi:

"Buradan öyle bir ses verin ki Van Gölü'nün etrafında duymayan kalmasın. Van, medeniyetler kavşağı, gönlü güzel, sözü güzel, kendisi güzel Van, 31 Mart'ta Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazır mıyız, kararlı mıyız? 31 Mart'ta gerçek belediyeciliği tercih ediyor muyuz? Bunun için seçim gününe kadar, ana kademe, kadın kolları, gençler kapı kapı dolaşmaya var mıyız? Van'la birlikte Türkiye haritasının tamamını Cumhur İttifakı'nın renkleriyle boyamaya var mıyız? İnşallah Ramazan-ı Şerif'in bayramı gelmeden, 31 Mart'ı 'milli irade bayramı' haline getireceğiz."

Alandaki vatandaşlardan "evet" yanıtını alan Erdoğan, seçime kadar hep birlikte gece gündüz çok çalışacaklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, millete verdikleri her sözün, ortaya koydukları her vizyon ve programın gerisinde ülkeye kazandırdıkları eser ve hizmetlerin bulunduğuna dikkati çekerek, her bir şehrin, vizyonun bu eser ve hizmetlerden payına düşeni aldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak."dedi.

Erdoğan, Beşyol Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.

Van'a 168 milyarlık kamu yatırımı yaptıklarını belirten Erdoğan, eğitimde 9 bin 974 derslik inşa ettiklerini ve üniversiteyi büyüterek fakülte sayısını 9'dan 19'a çıkardıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor'da 8 bin 300 kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurt binaları açtıklarını ifade eden Erdoğan, 77 spor tesisi inşa ettiklerini, sosyal yardımlarda ise Vanlı ihtiyaç sahiplerine 21 milyar liralık kaynakla destek olduklarını söyledi.

Engellilere yönelik sosyal hizmet kampüsünün yapımına devam ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkta 500 yataklı merkez ve 400 yataklı bölge hastanesi başta olmak üzere toplamda 1562 yataklı 19 hastanenin de aralarında bulunduğu 104 sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı süren 15 sağlık tesisimiz daha var. Yatak kapasitesi 800 olan Van Şehir Hastanemizin projesini tamamladık. Yakında ihalesine çıkıyoruz." diye konuştu.

TOKİ vasıtasıyla 25 bin 736 konutu tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettiklerini anımsatan Erdoğan, 2 bin 299 konutun yapımının devam ettiğini aktardı.

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Acısı hala yüreklerimizi yakan 2011 depremiyle yıkılan Van'daki yerleşim yerlerimizi yeni baştan inşa ettik. Erciş nasıl? Peki, Edremit nasıl? Kentsel dönüşümde şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 13 bin 820 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Edremit zaten bambaşka bir yer oldu. İktidara geldiğimizde il sınırları içerisinde 2 atık su arıtma tesisi varken bugün 8 atık su arıtma tesisiyle belediye nüfusunun yüzde 84'üne hizmet veriyoruz.

Van'daki 10 millet bahçesi projemizden 6'sını tamamladık, üçünün yapımına devam ediyoruz. Biri de proje safhasındadır. Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı'nı hazırladık ve hayata geçirmeye başladık. Ulaştırmada 36 kilometreden devraldığımız Van'ın bölünmüş yol uzunluğunu, 597 kilometreye çıkardık."

"İkinci tüp tünelin proje çalışmalarına devam ediyoruz"

Van-Tatvan yolu üzerindeki 2 bin 306 metre uzunluğundaki Kuskunkıran 1 Tüp Tüneli'ni çift yönlü olarak trafiğe açtıklarını hatırlatan Erdoğan, bunun devamı olan 4 bin 18 metre uzunluğundaki ikinci tüp tünelin proje çalışmalarına devam etiklerini söyledi.

Erdoğan, şunları belirtti:

"İçinde 3 bin 150 metre uzunluğunda çift tüplü Güzel Dere Tüneli'nin de bulunduğu Van Hakkari Yüksekova Ayrımı yolunu, Van çevre yolunun Özalp Kavşağı ile Erciş Kavşağı arasını Doğu Beyazıt- Çaldıran yolunu Erciş şehir geçişini inşallah bu yıl tamamlıyoruz. Ayrıca, Van çevre yolunun kalan kısmını Erciş Muradiye Çaldıran yolunu Van Özalp Kapıköy yolunu, Edremit Gevaş ayrımı yolunu, Adilcevaz Erciş yolunu, Van Muradiye ayrımı yolunu önümüzdeki yıl. Erciş Patnos yolunu bir sonraki yıl bitirmeyi hedefliyoruz.

Şehrimize kazandırmakta kararlı olduğumuz bir diğer önemli eser de Bahçesaray Tüneli'dir. Demir yollarında Van il sınırlarındaki mevcut hatları komple yeniledik. Van Gölü kenarına gemi üretme tesisi yaptık. Sultan Alparslan ve İdris-i Bitlisi feribotlarını işletmeye aldık. Kuru havuzu da yeniliyoruz. Edremit ve Deve Boyunu iskelelerini, Edremit tekne barınağını inşa ettik. Gevaş Akdamar iskelesini, Gevaş barınağını onardık. Tatvan ve Van feribot iskelelerinin yenilenmesi ve bağlantı yollarının inşasını büyük oranda tamamladık. Van Ferit Melen Havalimanı'mızı yeniledik."

"Yatırımlar anlatmakla bitmiyor"

Tarım ve ormanda Van'a 5 baraj, 18 sulama tesisi, 134 taşkın koruma tesisi, 5 gölet ve 4 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini bildiren Erdoğan, 42,5 milyon metre küp su biriktirme hacmine sahip olacak 11 barajın inşaatının da sürdüğünü kaydetti.

Erdoğan, 21 yılda inşa ettikleri sulama projeleriyle 374 bin dekar zirai araziyi sulamaya açarak çiftçilere yıllık 3 milyar lira gelir artışı sağladıklarını dile getirerek, inşaat çalışmaları devam eden 7 sulama tesisiyle 165 bin dekar münbit araziyi daha sulamaya açacaklarını söyledi.

Vanlı çiftçilere, 26 milyar lira tutarında tarımsal hibe desteği verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir yeni organize sanayi bölgesi ve bir teknoparkı faaliyete geçirdiklerini, Van Erciş Organize Sanayi Bölgesi'nin 25 hektar alan büyüklüğündeki ikinci etabını ise bu yılın yatırım programına aldıklarını dile getirdi.

Gençlere ve kadınlara istihdam alanı açmak üzere, Muradiye ve Özalp tekstil kent projelerini tamamlayarak hizmete açtıklarını da bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İstihdamı desteklemek için Vanlı işverenlerimize 3 milyar lira prim teşviki verdik. Enerjide Van, Çaldıran, Edremit, Erciş, Gevaş, Gürpınar, İpek yolu, Muradiye, Özalp ve Tuşba'ya doğal gaz arzını sağladık. Bu yıl içerisinde Saray'a, 2025 yılında Başkale'ye doğal gaz arzını sağlamayı planlıyoruz. İnşallah bu seçim, ülkemiz için yıllarımıza mal olan istismar siyasetinin yerini eser ve hizmet siyasetinin aldığı bir dönüm noktası olacak. Van sahip olduğu muazzam potansiyelle Türkiye yüzyılının lokomotif şehirlerinden biri olmaya aday zaten. Biz bu süreci hem hızlandırmak hem güçlendirmek için çalışıyoruz. Bu duygularla büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. Van'ın adaylarımıza çok güçlü destek vereceğine inanıyorum."

Notlar

Miting alanında, "Vanlıyız, şanlıyız biz Reis'e sevdalıyız" ve "Van memleketin sınır çizgisidir, Reis Vanlı gençlerin kırmızı çizgisidir" pankartları yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdulahat Arvas ve diğer ilçe belediye başkanları ile vatandaşları selamladı.

Mitinge, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir katıldı.