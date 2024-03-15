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Hırvatistan'da genel seçimler 4 yılda bir yapılıyor.

Meclis'te dün yapılan oturuma katılan 143 milletvekilinin tamamı, fesih yönünde oy kullanmıştı.

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AB'nin en genç üyesi Hırvatistan'da 2020'de yapılan son genel seçimi, muhafazakar Hırvat Demokratik Birliği (HDZ) kazanmıştı.

Açıklamada ayrıca, 151 sandalyeli Meclisin yeni üyelerinin belirleneceği seçimde, yurt dışı temsilciliklerde 16-17 Nisan'da oy kullanılabileceği bildirildi.

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, yaptığı yazılı açıklamada, Meclisin dün feshedilmesinin ardından genel seçim tarihinin belirlendiğini ve seçimin 17 Nisan'da yapılacağını duyurdu.

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