Vilnius/Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ile üçlü görüşmede bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, LIETXPO Sergi ve Kongre Merkezi’nde NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve İsveç Başbakanı Kristersson’la üçlü görüşmesi basına kapalı yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zirve kapsamındaki ikinci görüşmesi ise Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile olacak. Erdoğan ile Michel’in görüşmesinin Türkiye saati ile 19.30’da başlaması bekleniyor.





Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki görüşmesi de basına kapalı yapılacak.

NATO zirvesi öncesi Türkiye ve ABD arasındaki üst düzey temas devam ediyor

Litvanya'daki NATO Zirvesi kapsamında Türkiye ve ABD arasındaki yoğun diplomasi trafiği devam ediyor.

Bu kapsamda son olarak ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ile telefonda görüştü.

Sullivan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Büyükelçi Kılıç ve İsveç Ulusal Güvenlik Danışmanı Henrik Landerholm ile Vilnius'ta yapılacak NATO Zirvesi öncesi koordinasyon için konuştuğunu aktardı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bugün, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile NATO genişlemesi ve Vilnius'taki zirveye ilişkin telefonda görüşmüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden ise yarın NATO Zirvesi kapsamında bir araya gelecek.

AA