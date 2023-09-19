New York

Emine Erdoğan öncülüğünde Türk Evi’nde "Küresel Sıfır Atık Hareketine Doğru" etkinliği kapsamında imza töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Sıfır Atık Hareketine bireysel katılımı sağlamak amacıyla internet sitesi üzerinden imzaya açılan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzalayan ilk kişi olarak sıfır atık gönüllüsü oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "https://zerowastecommitment.com" isimli internet sitesi üzerinden bugün ilk defa küresel imzaya açılan iyi niyet beyanını çevrim içi imzaladı.

Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile hazırlanan panoya da imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iyi niyet beyanına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, insanlığın geleceği adına önemli bir imza attıklarını belirterek "Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak, daha temiz, yeşil ve yaşanabilir bir dünya için tavrımızı ortaya koyduk." dedi.

Eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde 2017'de başlayan Sıfır Atık Hareketi'nin küresel bir marka haline geldiğini vurgulayan Erdoğan, Türkiye’nin yanı sıra 105 ülkenin eş sunuculuğuyla 30 Mart'ın Uluslararası Sıfır Atık Günü ilan edildiğini ve bundan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:

"İklim değişikliği ve çevre kirliliği krizleriyle mücadelemizi çok boyutlu bir şekilde devam ettireceğiz. Türkiye olarak, gelecek kuşaklara karşı görevlerimizi hakkıyla yerine getirmenin peşindeyiz. 2053 yılında hedefimiz, net sıfır emisyona ulaşmaktır. Diğer hedeflerimiz gibi inşallah bunu da başaracağız. Buradan, küresel ısınmada tarihi sorumluluğu fazla olan ülkeler başta olmak üzere herkesi harekete geçmeye çağıyorum. Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sürecin buralara gelmesinde emeği geçenleri canı gönülden tebrik ediyorum."

Emine Erdoğan: Sıfır Atık küresel bir harekete dönüştü

Emine Erdoğan ise imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye’de 2017’de başlatılan projenin bugün küresel bir harekete dönüştüğünü vurguladı.

Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinin, Sıfır Atık Hareketi'nin başarıya ulaşmasında ve bugünleri görmesinde en önemli faktör olduğunu, Türkiye'nin yeşil devriminin lideri olarak, Sıfır Atık Hareketi'ne gereken desteği her zaman verdiğini kaydetti.

Emine Erdoğan şunları kaydetti:

"Geçen sene BM Genel Sekreteri (Antonio) Guterres ile imzalanan Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı küresel imzaya açtığımız bugün, Sayın Cumhurbaşkanımız ilk imzayı atarak yine en güçlü desteğini bizlere gösterdi. Kendisine, tüm Sıfır Atık ve çevre gönüllüleri adına teşekkürlerimi sunuyorum. Hareketin, 'ortak evimiz dünya' için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

İyi Niyet Beyanı

Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nda şu ifadeler yer alıyor:

"Biz Paris Anlaşması ve 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi hedeflerine ulaşmak için, sınırlı kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek, önlemek, azaltmak, geri dönüşüm ve yeniden kullanım gibi yollarla atık oluşumunu azaltmak ve ortadan kaldırmak gerektiğini bilerek, sürdürülebilir atık yönetimi, kaynak verimliliği ve iklim değişikliği arasındaki güçlü ilişkiyi kabul ederek, sürdürülebilir atık yönetimi uygulamalarını hayata geçirmeyi görev ediniyoruz.

Sıfır atık yaklaşımını dünya çapında teşvik etmeyi ve daha geniş düzeyde tanınması ve uygulanması için en iyi uygulamaları paylaşmayı taahhüt ediyoruz.

Ayrıca, sorumlu bir atık üretimi ve tüketimini teşvik etmek amacıyla sıfır atığı destekleyen girişimleri, kampanyaları, programları, projeleri ve faaliyetleri desteklemeyi taahhüt ediyoruz.

En iyi uygulamaları ve Türkiye'nin Sıfır Atık Projesi gibi projelerden alınan dersleri paylaşmayı ve atık yönetimi konusunda benzer politikaların geliştirilmesini teşvik etmeyi vadediyoruz.

BM üye devletlerini, BM Sistemi kuruluşlarını ve sivil toplum, özel sektör, medya mensuplarını ve yerel yönetimleri, döngüsel ekonomiye küresel geçişi hızlandırmaya ve atıkların iklim değişikliği üzerindeki olumsuz etkisini azaltmaya yardımcı olacak stratejileri, yaklaşımları ve programları uyumlu hale getirmeye çağırıyoruz."

Bugün web sitesi üzerinden imzaya açılan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı, bu önemli çalışmanın küresel düzeyde bireysel destekçi sağlaması adına büyük önem taşıyor.

AA