Istanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hz. Ali Camii’nde cuma namazının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, " (F-16 alımı) Oradan (ABD) gelecek netice, bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini, tamir, bakımla ilgili sürecin başlamasını sağlayacaktır." dedi.

Erdoğan, "Şu anda bir gün önce Biden, o da yazılı bir adeta talimatla tüm gerek Temsilciler Meclisine, gerek diğer meclislerin hepsine gönderdi. Onların da bir an önce bunun meclislerinden çıkarması talebini onlara ifade etti, söyledi. Orayı da bekliyoruz. Tabii bir an önce oradan gelecek olan netice bizler için F-16'ların Türkiye'ye gönderilmesi sürecini ve bunun yanında tüm tamir, bakım bunlarla ilgili sürecin başlamasını inşallah sağlayacaktır. Bunu bekliyoruz. Dışişleri Bakanım şu anda yakın takipte, o da bu işin takibini yapıyor. Antony Blinken'la bu süreci devam ettiriyor. Tabii bu arada attığımız bu adımla şu anda gerek Kanada gerek İsveç tüm Batı ülkeleri hepsi bu atılan adımla Türkiye'nin duruşunu göstermesi bakımından bu çok çok isabetli olmuştur ve NATO için de ayrı bir güç kaynağı olmuştur, yaklaşımlarında bulundular. Biz de aynı kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Uluslararası Adalet Divanı'nda (ICJ), Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı açtığı soykırım davasında ilk kararın bugün açıklanacağını hatırlatarak, bir kararın çıkıp çıkmayacağına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Doğrusu biz tabii çıkacağını bekliyoruz. Dün biliyorsunuz Güney Afrika Cumhurbaşkanı'yla bu konuda bir görüşmem oldu. Çünkü Güney Afrika bu Lahey'i filan çok yakından takip ediyor. Onların müracaatıyla da zaten oradaki süreç başladı. Şu an itibarıyla Güney Afrika Cumhurbaşkanı'nın yakın takibi bizler için ayrı bir zenginliktir. Onların takibi olsun, aynı şekilde bizim biliyorsunuz buradan bir hukukçular grubu Lahey'e gittiler. Onlar da bu işi yakından takip ediyorlar. Bu takibimiz neticesinde gerek Adalet Divanı'nda, gerek Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden olumlu sonuçlar çıkacağına inanıyorum. Şu anda biz bugün o kararı bekliyoruz."

Yerel seçim çalışmaları

Yerel seçim çalışmalarına ilişkin nasıl bir planı olduğu sorulan Erdoğan, yarın İzmir'de olacağını ve hem aday açıklamaları yapacaklarını hem de geniş kapsamlı büyük bir kapalı spor salonu toplantısı gerçekleştireceklerini söyledi.

Ertesi gün Eskişehir'e geçip aynı şekilde aday tanıtım toplantısı yapacaklarını aktaran Erdoğan, "Eskişehir'i önemsiyoruz. İzmir'i önemsiyoruz. Buralarda yapacağımız bu toplantılarla da inşallah nasıl ki İstanbul, Ankara'da çok çok güçlü sesler çıkardıysak buralarda da güçlü sesler çıkararak yani Cumhur İttifakı'nın nasıl 31 Mart'a hazırlandığını göstereceğiz." diye konuştu.

AK Parti'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Murat Kurum'un açıkladığı projelere ilişkin değerlendirmesi sorulan Erdoğan, Milli Güvenlik Kurulu toplantısında olduğu için lansmanın tamamını izleyemediğini belirterek, "Ama izlediğim bölümlerde Murat Bey gerçekten heyecan dolu, İstanbul'un bütün konularına ne denli hakim olduğunu gördüm ve bundan dolayı da bir genel başkanı olarak, bir Cumhurbaşkanı olarak mutluluk duydum. İnanıyorum ki 31 Mart akşamı Murat Kurum'la yeniden İstanbul'u yaşayacağız." ifadesini kullandı.