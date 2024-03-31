İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin "Yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile oyunu kullandığı Üsküdar'daki Saffet Çebi Ortaokulu'nda basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin icra edildiğini anımsatan Erdoğan, bugün de Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni yapıldığını söyledi.

Arka arkaya bu kadar kısa süreyle yapılan seçimlerin milleti de kendilerini de yorduğunu aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çünkü çok yoğun bir kampanya geçirdik. Bu kampanyadan sonra da bugün bu seçimleri icra etmek suretiyle yerel yönetimlerden inşallah ülkemiz, milletimiz için hayırlı bir netice çıkar diye düşünüyorum. Bu seçim ülkemizde birbirine yakın süreçte yeni bir dönemin başlangıcına vesile olacak. Bir taraftan milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimi diğer taraftan yerel yönetim seçimleri, bunların ülkemizde inşallah yeni bir dönemin, yeni yüzyılın başlangıcına vesile olmasını diliyorum. Milletimize gösterdiği bu sadakat için de şahsım ve tüm partili arkadaşlarım olarak teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle bütün sandık kurulu mensubu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum."

Erdoğan, vatandaşlarla sohbet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, okulun içindeki ve bahçesindeki vatandaşlarla selamlaştı, bazı kişiler de Erdoğan'la fotoğraf çektirdi.

Vatandaşların sevgi gösterisinde ve tezahüratta bulunduğu Erdoğan, bir süre vatandaşlarla sohbet ettikten sonra aracına binerek okuldan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanmasına yoğun ilgi gösteren basın mensupları sabah saatlerinden itibaren canlı yayınlarını sürdürdü.

Okul çıkışında engelli bir vatandaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.