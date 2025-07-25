43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
43 ilde 35 derecenin üzeri sıcaklık görüldü
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eserleriyle bizlere eşsiz bir miras bırakan, Türk tarihçiliğinin büyük ismi, 'Tarihçilerin Kutbu' Prof. Dr. Halil İnalcık hocamızı ahirete irtihalinin 9'uncu yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadesini kullandı.