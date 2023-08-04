İstanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin, yerel seçimlere yönelik AK Parti'nin çalışmalarına ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, Seçim İşleri Başkanlığının gerekli bütün altyapı çalışmalarını devam ettirdiğini aktardı.

Erdoğan, yerel seçim çalışmalarına ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Tabii ki başta şahsım olmak üzere, bütün Merkez Karar Yönetim Kurulu üyelerim, Merkez Yürütme Kurulu üyelerim, belediye başkanlarımız, bunun yanında tüm milletvekillerimiz, Türkiye genelinde hazırlanan programa göre, şu anda zaten görevlere başladılar. Türkiye'yi tarıyoruz, taramaya devam edeceğiz. Bütün mesele en ideal aday tespitlerini yaparak, ülke genelinde seçimlerden en başarılı şekilde çıkmak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in, Türkiye'ye yapılması beklenen ziyaretine ilişkin soruya, "Henüz tarih netleşmedi. Ancak Dışişleri Bakanım, İstihbarat Başkanım, hepsi görüşmeleri yapıyorlar. Bu görüşmeler çerçevesinde öyle zannediyorum ki ağustos ayı içerisinde inşallah bu ziyaret gerçekleşecek." yanıtını verdi.

"Karadeniz koridorundan gelecek tahılların Afrika ülkelerine naklini yapacağız"

Erdoğan, "Fransa'nın sömürge ülkelerinden biri Mali, yeni bir hareket başlattı. Rusya da Afrika ülkelerine tahılı ücretsiz ulaştırabileceğini ifade etti. Bu durumda Türkiye'nin konumu ne olacak?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

"Biz bu konuda Rusya'yla aynı çizgideyiz. Rusya'dan, Karadeniz koridorundan gelecek tahılların, bizde una çevrilmesi ve buradan un olarak fakir Afrika ülkelerine, az gelişmiş ülkelere de bunların naklini yapacağız. Hatta şu anda bile biz, Tarım ve Orman Bakanlığımız bu adımları atmaya, fakir ülkelere de bu desteğimizi, bu yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz.

Tabii Fransa'nın bu yaptığı iş ilk değil. Yani geçmişte Cezayir'de yaptığı uygulamalar, Ruanda'da yaptığı uygulamalar, Mali'de yaptığı uygulamalar, bütün bunlar dünyanın bütün kayıtlarında mevcut. Ve bunu hele hele Afrikalılar çok iyi biliyor. Bakın şu anda altın sevkini, bunun yanında uranyum sevkini tamamıyla Fransa'ya durdurmuş durumdalar. Bu, yıllardan beri bu ülkelere yapılan zulmün bir karşılığıdır. Ve bizler de onlarla olan olumlu ilişkilerimizi devam ettirmeye aynen çalışıyoruz."

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları kapsamında, Deniz Kuvvetlerinde Kurmay Albay Gökçen Fırat'ın tuğamiralliğe yükseltildiğinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, "Doğrusu ben bu atamadan, bu tayinden çok çok mutlu oldum. Hele hele böyle bir kızımızın amiralliğe terfi etmesi bizi çok çok mutlu etti. Biliyorsunuz ki yargıda filan bu atamalar çok var ama şimdi ilk defa silahlı kuvvetlerde böyle bir kızımızın albaylıktan amiralliğe terfi etmesi ayrı bir güzellikti. Ben kendisini kutluyorum, tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonraki şuralarda bunun devamı da gelecektir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, cuma namazında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun eşlik etti.

AA