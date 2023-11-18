Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"(İsrail için) Üye ülkelerin nükleer güvenlik adına Uluslararası Atom Enerjisi Kurumuna başvurup denetleme isteme durumu var, onu harekete geçireceğiz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

"Biz Türkiye olarak bu çağrıyı yapıyoruz. Vakit çok geç olmadan İsrail’in nükleer silahları şüpheye yer bırakmayacak biçimde denetlenmelidir.

(İsrailli rehinelerin ailelerinin Erdoğan'dan yardım talebi) İstihbarat Teşkilatımızı devreye soktuk, konuyu araştırıyorlar, netice almak için çalışıyoruz.

Gazze için atılacak en doğru adım bir an önce ateşkesin sağlanmasıdır ve önceliğimiz ateşkesle birlikte kalıcı barışı tesis etmek olacak.

Ateşkes sağlandığı takdirde İsrail’in sebep olduğu yıkımı tazmin etmesi için ne gerekiyorsa yapacağız.

Bizler Gazze’yi hayatta tutmaya devam edeceğiz, engellemelere rağmen edeceğiz. Başta İslam ülkeleri olmak üzere bütün dünya yardımlar için seferber olmalı.

İsrail’in işlediği savaş suçlarını bir Müslüman ülke işlemiş olsaydı, uluslararası yargı yolu için özel çabaya gerek dahi kalmaz, süreç resen başlatılırdı.

İsrail, birçok yalan üzerinden işgalini meşrulaştırmaya çalışıyor. Uydurma bahanelerle Gazze’de işledikleri savaş suçlarına kılıf bulma gayretindeler.

İsrail, bırakın tüfeği, hastaneye topla tankla giriyor. Hala hastanenin altından tünel arıyorlar. Bütün bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı.

"(50+1 şartının değişmesi) İsabetli olur. Çoğunluğu alanın seçilmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçimi de seri olur, uğraştırmaz, yanlış yollara sevk etmez." diye konuşan Erdoğan,

"Mevcutta 50+1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli, kimin cebinde belli değil. Yok altılı, yok on altılı masa..." ifadesini kullandı.