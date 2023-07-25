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Filistin-İsrail meselesi bağlamındaki son gelişmelerin yanı sıra diğer güncel bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmelerin gündeminde yer bulması öngörülüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgemizde barışın, istikrarın, güvenliğin tesisi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz

Erdoğan ile Abbas arasında yarın yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Filistin ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Abbas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'ya geldi.

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