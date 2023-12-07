Atina

Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

Kütahya'da toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı Kütahya'da toprak yığınına çarpan servis minibüsündeki 14 öğrenci yaralandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.

Kaynak: AA