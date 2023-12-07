Atina
Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.Kaynak: AA
Atina'da Başbakanlık binasındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç da eşlik etti.Kaynak: AA
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