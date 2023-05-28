Ankara
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.
AA
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.
AA
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