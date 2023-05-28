Ankara

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde vatandaşlara hitabı öncesinde sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşımında, "Büyük Türkiye Zaferi ile başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerine yer verdi.

İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam İletişim Başkanı Altun: Türkiye Yüzyılı'nda durmak yok, yola devam

AA