Ankara

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

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Kaynak: AA