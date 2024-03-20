Ankara
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan sızma ve saldırı girişiminde şehit olan Tabip Teğmen Hulusi Elçi'nin ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
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