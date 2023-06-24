Ankara
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
AA
Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
AA
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