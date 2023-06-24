Ankara

Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Haziran'da teröristlerin taciz atışı sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Kaya'nın ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan LGBT propagandasına tepki

AA