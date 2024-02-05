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Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

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