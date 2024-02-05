Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi Suriye'nin kuzeyinde 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Ankara

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep'teki helikopter kazasında şehit olan Pilot Emniyet Amiri Cemil Gülen ve sözleşmeli Pilot Levent Öztürk'ün ailelerine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: AA