Ankara
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Emir'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.Kaynak: AA
Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Emir'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.Kaynak: AA
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