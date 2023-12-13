Öğretmenlere "su verimliliği" eğitimi Öğretmenlere "su verimliliği" eğitimi
Ankara

Edinilen bilgiye göre Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının düzenlediği saldırıda şehit olan Piyade Teğmen Emir'in ailesine mesaj göndererek taziye dileklerini iletti.

Kaynak: AA