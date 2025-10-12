KAHIRE (AA) - Mısır devlet televizyonuna bağlı 'Al-Qahera News'te yayımlanan haberde, Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi için kentteki güvenlik ve lojistik hazırlıkların sürdüğü belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, zirve öğleden sonra kentteki konferans merkezinde 'Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi' ismiyle düzenlenecek.

Zirve, 'Gazze Şeridi'ndeki savaşı sonlandırmayı, Orta Doğu'da barış ve istikrarın sağlanması yönündeki çabaları güçlendirmeyi, bölgesel güvenlik ve istikrar için yeni bir sayfa açmayı' hedefliyor.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Trump'ın başkanlık edeceği zirveye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah, Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gibi 20'den fazla ülke lideri katılacak.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansında yayımlanan haberde ise zirveye İranlı hiçbir yetkilinin katılmayacağı iddia edildi.

Katar ve ABD basınına göre, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan ve Endonezya'dan da katılım olacak ancak katılımın hangi düzeyde yapılacağı belirtilmedi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, zirveye İsrail'den katılımın olmayacağını duyururken, Filistin yönetimi de zirveye katılımına ilişkin açıklama yapmadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa da zirveye katılım gösterecek.

Gazze'de varılan ateşkes anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de anlaşma devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere 'sarı hat'ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Muhabir: Hussien Elkabany,Muhammed Emin Canik