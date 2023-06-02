MOSKOVA AA- Erdoğan’ın Rusçaya çevrilen kitabı, Kızıl Meydan’da açılan 9. Kitap Festivali’nde ilk kez Rus okuyucuların beğenisine sunuldu.

Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Sevinç Üçgül tarafından çevirisi yapılan kitabın ilk baskısı Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının koordinasyonunda Rusya’da dağıtıldı. Yoğun ilgi gören kitabın sergilendiği standın önünde Rus vatandaşlar sıraya girdi.

Kitabın tanıtımının yapıldığı standa Türkiye’nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar da geldi.

Kitabın tanıtım ve dağıtım koordinasyonunu yürüten Moskova İletişim Müşaviri Hacı Murat Terzi, ülke genelinde 600 kitabın dağıtımını yaptıklarını belirtti.

Terzi, “Başta Rusya’nın önde gelen kütüphaneleri olmak üzere, üniversitelerin siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümlerine, sivil toplum kuruluşlarına, araştırma merkezlerine, üniversitelerin Türkoloji bölümlerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Daha Adil Bir Dünya Mümkün’ isimli kitabı gönderildi.” ifadelerini kullandı.

Moskova’nın önemli bir kitap festivalinde kitabı okuyucuların beğenisine sunduklarına dikkati çeken Terzi, kitabın oldukça ilgi gördüğünü vurguladı. Terzi, festivalde kitabı görmek ve incelemek için insanların sıraya girdiğini söyledi.

Terzi, Prospekt Yayınevi’nde basılan kitabın ilk baskısının 5 bin adet olduğunu kaydetti.