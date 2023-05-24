Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

28 Mayıs Cumhurbaşkanı Seçimi için 5 adımda oy kullanma rehberi

Özdil, tüm vatandaşları oy kullanmaya davet etti.

Oy kullanan Muzaffer Özdil de Almanya'dan Lüleburgaz'a yakınlarını ziyaret için geldiğini belirtti.

Bulgaristan'dan oy kullanmak için sınır kapısına geldiğini ifade eden Sülün, seçimin ülkenin geleceği açısından önemli olduğunu vurguladı.

Dereköy Sınır Kapısı'nda oy kullananlardan Kadir Sülün, AA muhabirine, vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyledi.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapıları Kapıkule, İpsala, Pazarkule, Hamzabeyli ve Dereköy'de 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Trakya'da Kapıkule, Hamzabeyli, Pazarkule, İpsala ve Dereköy sınır kapılarında 24 saat oy verme işlemi gerçekleşiyor.

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.