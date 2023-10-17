Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi

Yılmaz, "2024 yılı için ekonomimizin daha dengeli bir talep kompozisyonuyla yüzde 4 oranında büyümesini bekliyoruz." diye konuştu.

"2023'te 255 milyar doların üzerinde ihracatla bir önceki yılın üzerinde  performansı yakalamayı, 2024 yılı için 267 milyar dolarlık rakama ulaşmayı amaçlıyoruz." diyen Cevdet Yılmaz,  "2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinde, bütçe giderlerinin 11 trilyon 89 milyar lira, bütçe gelirlerinin ise 8 trilyon 437 milyar lira olacağı tahmin edilmektedir." ifadesini kullanadı.

Kaynak: AA