Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, büyüme-istihdam ilişkisinin güçlenmesi ve istikrarlı büyüme performansının devam etmesiyle kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesini beklediklerini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı "İş Gücü İstatistikleri 2023" verilerini değerlendirdi.

İşsizlik oranının 2023 yılında bir önceki yıla göre 1 puan azalarak yüzde 9,4 olarak gerçekleştiğini belirten Yılmaz, işsizlik oranının, yüzde 10,1 olan Orta Vadeli Program (OVP) hedefinin de ötesinde bir iyileşmeyle 9 yıl sonra tekrar tek haneli seviyelere indiğini ifade etti.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"İstihdam edilenlerin sayısı OVP'deki öngörümüzle uyumlu bir şekilde 880 bin kişi artarak 2023 yılında 31 milyon 632 bine ulaşmıştır. Enflasyonla mücadeleyi odağımıza aldığımız bu dönemde işsizlik oranındaki düşüş ve istihdamın artması iş gücü piyasamızın güçlü görünümünü göstermektedir. İstihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,8 puan artarak yüzde 48,3 seviyesine yükselirken, iş gücüne katılma oranı 0,2 puan artışla yüzde 53,3 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranında ve iş gücüne katılma oranında da OVP hedefleriyle uyumlu gerçekleşmeler kaydedilmiştir."

"Kayıt dışı istihdam oranı 2023'te bir önceki yıla göre 0,7 puan azaldı"

İş gücüne katılma oranının 2023'te bir önceki yıla göre kadınlarda 0,7 puan artarak yüzde 35,8'e, gençlerde ise 1,8 puan artarak yüzde 45,6'ya yükseldiğini vurgulayan Yılmaz, işsizlik oranının ise yıllık bazda kadınlarda 0,8 puan azalarak yüzde 12,6'ya, gençlerde ise 2 puan azalarak yüzde 17,4'e gerilediğini kaydetti.

Yılmaz, "İstihdam edilenlerin sayısında 2023 yılında yüzde 2,9 oranındaki artışta, inşaat ve hizmetler sektörlerindeki istihdam artışı etkili olmuştur. Kayıt dışı istihdam oranı 2023 yılında bir önceki yıla göre 0,7 puan azalarak yüzde 26,1 olarak gerçekleşmiştir. Büyüme-istihdam ilişkisinin kuvvetlenmesi ve istikrarlı büyüme performansımızın devam etmesiyle birlikte kadınlar ve gençler başta olmak üzere istihdamda artışların sürmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.