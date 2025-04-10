Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan yeni atamalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarına yapılan yeni atamalara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Politika Kurullarının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Yılmaz, "Politika Kurullarına Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapılan yeni atamaların hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, politikanın, sadece ne yapılacağını belirlemekle kalmadığını, aynı zamanda nasıl yapılacağını, hangi yöntem ve araçlarla hedeflere ulaşılacağını da tarif ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede uzmanlık, tecrübe, istişare ve ortak akıl vazgeçilmez unsurlardır. Politika Kurullarının, politika geliştirme süreçlerine değerli katkılar sunacağına, bu platformlarda şekillenen önerilerin, kamu kurumlarımıza daha geniş ve nitelikli bir bakış açısı kazandıracağına inanıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonu, katılımcı bir anlayışla, tüm kurumlarımızın ve kurullarımızın ortak çabası, milletimizin desteğiyle adım adım hayata geçirilecektir. Sayısı artırılarak öncelikli tüm stratejik alanları kapsayacak şekilde yeniden yapılandırılan Cumhurbaşkanlığı Politika Kurullarında görev alan kıymetli üyeleri tebrik eder, başarılar dilerim."