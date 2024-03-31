İstanbul'da bir otelde kurulan merkez, saat 14.00 itibarıyla faaliyete başladı.

Yerli ve yabancı basın mensuplarının, gün içindeki gelişmeler ile sandıklar kapandıktan sonra oy sayım sürecini takip etmesi için açılan merkezde, haber kanallarının yayınları dijital ekrana yansıtılıyor.

Basın mensuplarının yayın yapması amacıyla platformlar oluşturulan merkezde, yazılı haber yazmak isteyen gazeteciler için de masalar hazırlandı.

Merkezi kullanan basın mensupları, seçim süreciyle ilgili bilgileri, buradan çalıştıkları kuruluşlara aktarıyor.

Akademisyenler, kanaat önderleri ve kamu kurum temsilcileri tarafından da ziyaret edilen merkezde, ulusal ve uluslararası basın mensupları seçimin nabzını tutuyor.

Merkez, gün boyunca basın mensuplarının kullanımına açık olacak.

Öte yandan, Ankara'da da basın mensupları için açılan Basın İzleme Merkezi faaliyete başladı.