PARİS AA- İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un video mesaj gönderdiği panelde, SETA Washington Araştırma Direktörü Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat'ın moderatörlüğünde, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünde çalışmalarını sürdüren Prof. Dr. Özden Zeynep Oktav, Altınbaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çağrı Erhan, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Editör Jacek Przybylski ve Jeune Afrique dergisinden gazeteci Josephine Dedet konuştu.

Konuşmasına, 15 Temmuz 2016'da şehit olanları anarak başlayan Oruç, o gün gelen ilk bilgilerin Boğaziçi Köprüsü'nün (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) askerler tarafından kapatıldığı yönünde olduğunu hatırlattı.

Oruç, "İnsanlar bu modern çağda böyle bir şey yaşayabileceğimizi hayal edemiyorlardı, bir darbe olasılığı da bizim demokrasimizden çok uzak görünüyordu." dedi.

15 Temmuz'da tankların büyük kentlerin sokaklarında devriye gezdiğini, darbe girişimi sırasında TBMM'nin bombalandığını anımsatan Oruç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın o gün yaptığı çağrı sonucu vatandaşların sokağa indiğini, tankların önüne yatan halkın darbecilere geçit vermediğini vurguladı.

Saadet Oruç, "O gece Türkiye'deki demokrasinin genel seviyesi yükseldi." diye konuştu.

Darbe akşamı ABD'nin özel istihbarat örgütü Stratfor'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının rotasını paylaştığını hatırlatan Oruç, "Türkiye'yi, Cumhurbaşkanını ve halkını savunmak yerine Avrupalı bazı medyalar ve liderler, darbecilerin yanında olmayı seçti." ifadesini kullandı.

Oruç, "Türkiye, halkıyla beraber 15 Temmuz gecesi dünyaya ders verdi." sözlerini sarf etti.

Türkiye-Afrika ilişkileri üzerine çalışan Fransız gazeteci Dedet ise darbe girişiminin yaşandığı 2016'da, terör örgütü FETÖ'nün Afrika'da ciddi varlığının olduğundan bahsederek, FETÖ'nün 36 Afrika ülkesinde yaklaşık 100 kadar okulu bulunduğunu belirtti.

Josephine Dedet, Afrika ülkelerinin, Türkiye'deki darbe girişimini ortak şekilde kınadıklarını, 2017'de, kıtadaki 14 ülkenin FETÖ'nün okullarını kapatmak için protokol imzaladığını anımsattı.

Dedet, FETÖ'ye ait yaklaşık 10 okulun Afrika'da hala açık olduğunu vurgulayarak, "Darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının kıta ile Türkiye arasındaki ilişkilerin devamı ve derinleşmesi üzerinde hiçbir etkisi olmadı." değerlendirmesinde bulundu.

Jacek Przybylski de "Yüz binlerce Türk sokağa indiği ve bu darbeye 'hayır' dediği için darbe başarısız oldu" ifadesini kullanarak, bir ülkeyi kimin yöneteceğini silahlı kuvvetlerin söyleyemeyeceğini vurguladı.

Vatandaşların 15 Temmuz'da darbecileri havalimanı, medya binaları gibi stratejik noktalardan geri ittiğini söyleyen Przybylski, darbe girişimi başladıktan 1 saat sonra Türkiye'deki siyasi partilerin bu girişimi kınadığını anımsattı.

"Türk insanının demokrasiye inancı en önemli şeydi" şeklinde konuşan Przybylski, o gün Türkiye için askeri darbeler devrinin tamamen kapandığını dile getirdi.

Çağrı Erhan ise bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı olduğunu anımsatarak, "Bu yıl, Türk halkı, 100 yıllık bir cumhuriyete sahip olduklarını görüyor." dedi.

Erhan, 15 Temmuz 2016'nın, cumhuriyet tarihinde durdurulan tek darbe olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin tarihinde askeri darbelerden çok çektiğini aktardı.

FETÖ'nün hibrit yapılanması olduğuna dikkati çeken Erhan, darbecilerin eylemlerini çok önceden hazırladığına dair deliller olduğunu belirtti.

Erhan, bir dizi davalarla FETÖ'cülerin kendilerinden olmayanları silahlı kuvvetlerden ihraç ederek, deniz ve hava kuvvetlerinde kilit pozisyonlara kendi elemanlarını yerleştirdiklerini anlattı.

"FETÖ, yalnızca Türk demokrasisi için değil, dünya barışı ve istikrarı için de bir tehdit" değerlendirmesinde bulunan Erhan, buna karşı çıkmak için uluslararası işbirliği gerektiğinin altını çizdi.

Özden Zeynep Oktav da 15 Temmuz'un olağan dışı bir darbe girişimi olduğu yorumunda bulunarak, o gün Rusya ve İran'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana tavır aldıklarını vurguladı.

Oktav, terör örgütü FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in, hala ABD'de olduğunu hatırlatarak, bu durumun Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri zayıflattığı yorumunda bulundu.

AA'nın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflarından oluşan "15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Sergisi" panelde yer aldı.