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Sözlü sınav tarihi ve yeri ise daha sonra ilan edilecek.

Adayların sınava girecekleri adresler 8 Aralık'tan itibaren kurumun internet sitesinden duyurulacak ayrıca tebligat yapılmayacak.

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, gerekli şartları taşıyan adaylar başvurularını " www.sbb.gov.tr " internet adresinden yapabilecek.

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