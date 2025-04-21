Zorluklara rağmen yılmayan bir serüven: Ekonomik sıkıntıların özel sektör desteğiyle aşılması, ödünç bisikletlerle kazanılan zaferler, savaşlar nedeniyle gelen erteleme talepleri… Ve değişmemek üzere parkurun dondurulması önerileri...Hepsi, dönemin gazetelerinde yer buldu.

Tüm bu tarihsel gelişmeler yaşanırken pedallar tutkuyla yolculuğuna devam etti. Sadece zorlu yolları aşmadı,nesilden nesile aktarılan bir tutkuyu, bisiklet sevgisini ilmek ilmek ülke insanın kalbine aşıladı.

1963’ten bu yana… TUR serüveni Türkiye’nin sanayi ve altyapı hamlelerine, krizlere, afetlere, jeopolitik gelişmelere tanıklık etti. Pandemi dışında yolculuğuna kesintisiz devam etti,

Cumhurbaşkanlığı makamının ve spor camiasının desteğiyle büyüdü. Bisiklet Kültürünün gelişmesi, gençlere ilham vermesi, turizm tanıtım misyonu ve dev medya yansıması ile yıllar boyunca Türk bisikletinin lokomotifi oldu.

2010 yılında Turkuaz renkli lider Mayosu ile yeni bir döneme yelken açtı. Ege’nin eşsiz sularından ilham alan Turkuaz forma; yıllar içinde gün geldi bir Olimpiyat şampiyonunun üstünde parladı, gün geldi genç yetenekler bu forma ile bisiklet dünyasında yıldızlaştı.

Türkiye’nin en üst kategori uluslararası bisiklet yarışının Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turunun Lider mayoları ustadan çırağa aktarılan gururun simgesi birer yadigâr olarak Türkiye yollarında yolculuğunu sürdürdü.

Ve o unutulmaz isimler…

İki kez genel klasman galibiyetine ulaşan: Rıfat Çalışkan, Ali Hüryılmaz, Erdinç Doğan, Ghader Mizbani, Mert Mutlu…

12 kez start alan Türk bisikletinin efsanesi: Rıfat Çalışkan…

11 etap zaferiyle tarih yazanlar: Mark Cavendish ve André Greipel…

ve yüzlerce bisikletçi TUR tarihine önemli katkılar sundu.Türkiye’yi dünya bisikletinin gündemine taşıdı.

60 yıldır hız kesmeden devam eden TUR…Sadece bir yarış değil…Bir kültür, bir gelenek, bir tutku!

Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtan, sporun gücüyle gençlere ilham veren bir buluşma…

Teknolojiyle sporun buluştuğu, yüzlerce teknik ekibin görev aldığı, üst düzey prodüksiyonla 190’dan fazla ülkeye ulaşan dev bir organizasyon!

Ve şimdi…60. YILINDA…BU TUTKUYA ORTAK OLMAYA HAZIR MISINIZ?

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU… BİSİKLETİN 60 YILLIK TUTKUSU

1963 yılında Marmara Turu adıyla düzenlenmeye başlayan ve ilk kez 1965 yılında uluslararası statüde düzenlenen “Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” Cumhurbaşkanlığı makamı himayesine alındığı yıldan bu yana adına yakışır bir ilerleme kaydetmiş ve bugün dünyanın merakla beklediği, önemli yarışlar arasında yerini almıştır.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR, Tour of Türkiye) dünyaca ünlü bisiklet takımlarını ve elit erkekler kategorisinde dünyaca ünlü bisikletçileri Türkiye’nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaktadır.

Türk bisikletinin gelişimine değer katan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 60. yılında 27 Nisan-7 Mayıs tarihleri arasında 8 gün, 8 etapta; ülkemizin gözde turizm odakları, doğal ve tarihi zenginliklerle çevrili güzergâhı boyunca dünyaca ünlü pedalların mücadelesine sahne olurken, TUR 2025, Antalya-Antalya etabı ile 27 Nisan’da start alarak, 4 Mayıs’ta Çeşme-İzmir etabı ile sona erecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU TARİHİ

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 1963 yılında dönemin Bisiklet Federasyonu Başkanı Talap Tunçalp’ın vizyonu ile planlanarak “Marmara Turu” adıyla start alır. 1965 yılında ilk kez uluslararası kimlik kazanır ve bu özelliğinden dolayı sonraki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun başlangıç yılı kabul edilir. Aynı yıl, Bisiklet Federasyonu ve Beden Terbiyesi yetkilileri Devlet Başkanı Cemal Gürsel’i ziyaret eder ve TUR’un Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması gündeme gelir. 1966 yılında çalışmalar sonuç vermiş ve TUR, ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmıştır. 1973 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50.yılı anısına TUR’un adı “50.yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu” olarak kullanılır. 1977 yılında TUR’u kazanan yabancı ekiplere verilmesini önlemek için Kupanın TUR’un en başarılı Türk ekibine verilmesi kararlaştırılır ve bu karar 1977-1978 arasında iki yıl uygulanır. 1979-1982 yılları arasında TUR “Devlet Başkanlığı Bisiklet Turu” olarak düzenlenir. 1981 yılında Atatürk’ün doğumunun 100.yılı anısına TUR, “100.yıl Devlet Başkanlığı Bisiklet Turu” adıyla koşulur.

UCI TAKVİMİNE GİRİŞ, PROFESYONEL TAKIMLARIN KATILIMI

2004 yılında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı olan Emin Müftüoğlu’nun Yönetim Kurulu ile birlikte federasyonun yeni vizyonu ile Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI takvimine girmesi ve bu süreçte T.C. Cumhurbaşkanlığı’nın değerli himayeleri ve T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleri TUR’da yeni bir dönemi başlatmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 2006 yılında ilk kez 2.2 kategorisinde Uluslararası Bisiklet Birliği-UCI takviminde yer alır. TUR, 2008 yılında 2.1 kategorisine yükselirken Profesyonel Takımlar katılmaya başlar, TRT ve Eurosport ile önemli spor kanallarında ilk kez canlı olarak yayınlanır.

2010 yılında ise UCI takviminde 2.HC kategorisine yükselir. 2011 yılında lider mayosu daha önce sarı iken, 2011 yılından itibaren genel klasman lideri “Turkuaz” renkli lider forması ile ödüllendirilir. Yine 2011 yılında ilk kez Türkiye UCI Kıta Takımları (Manisaspor ve Konya Şeker Spor-Vivelo) ile TUR’a katılır.

2012 yılında TUR’a kraliçe etap olarak anılan zorlu tırmanış etapları eklenmeye başlanır ve Elmalı Göğübeli tırmanışı eklenir. TUR, 2013 yılında “Turkuaz Rekabet” sloganıyla düzenlenir. Katılan 25 takımdan 9’unun World Tour takımı olması dikkat çeker.

1965 yılında uluslararası düzeyde birincisi organize edilen TUR, 2024 yılında 50.yılını kutlar ve “Yüzyılın ikinci yarısı için start alıyoruz” sloganıyla düzenlenir. Hatıra pulu basılır. 2017 yılında TUR ilk kez World Tour kategorisinde düzenlenir.

2022 yılında yapımı tanımlanan 1915 Çanakkale Köprüsü TUR rotasına dahil edilir. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile birlikte 3 kez Asya-Avrupa geçişi gerçekleşir. TUR kupası ilk kez NFT formatında hazırlanır. 2023 yılında 6 Şubat 2023 günü yaşanan Asrın Depremi nedeniyle TUR Nisan ayından, aynı yılın 8-15 Ekim tarihlerine ertelenir ve 2.1 kategorisinde düzenlenir. Dünya Bisiklet tarihinin en zorlu etaplarından kabul edilen Fethiye-Babadağ Tırmanışı ilk kez TUR rotasına eklenir. Uluslararası ses getirir. TUR 2024, bir yıl aradan sonra ProSeries kategorisinde yerini korur.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU’NDA TÜRK BİSİKLETİ

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun tarihine baktığımızda, 1963'te başlayan bu prestijli yarışta, Türk sporcuların etap zaferleri ve genel klasman birincilikleri dikkat çekicidir.​

GENEL KLASMAN BİRİNCİLİKLERİ:

· Rıfat Çalışkan: 1963 ve 1965 yıllarında genel klasman birincisi olmuştur.​

· Hasan Kılıç: 1964 yılında genel klasmanı kazanmıştır.​

· Ali Hüryılmaz: 1973 ve 1975 yıllarında genel klasman birinciliğini elde etmiştir.​

· Seyit Kırmızı: 1974 yılında genel klasman şampiyonu olmuştur.​

· Erdinç Doğan: 1998 ve 1999 yıllarında genel klasmanı kazanmıştır.​

· Mert Mutlu: 2001 ve 2003 yıllarında genel klasman birincisi olmuştur.​

KİLOMETRE TAŞLARI

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun isim serüveni, kategorisi ve yaşanan gelişmeler bakımından öne çıkan bazı yıllar aşağıda listelenmiştir:

1963: “Marmara Turu” adıyla start alır.

1965: “1. Uluslararası Marmara Turu” adıyla ilk kez uluslararası kimlik kazanır ve bu özelliğinden dolayı sonraki yıllarda ismi değişen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nun başlangıç yılı kabul edilir.

1965: Bisiklet Federasyonu ve Beden Terbiyesi yetkilileri Devlet Başkanı Cemal Gürsel’i ziyaret eder ve TUR’un Cumhurbaşkanlığı himayesine alınması gündeme gelir.

1966: Çalışmalar sonuç vermiş ve TUR ilk kez Cumhurbaşkanlığı himayesine alınmıştır. TUR bu yıl “2. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Marmara Bisiklet Turu” adını almıştır.

1968: Yarışma adından “Marmara” ifadesi kaldırılarak Türkiye vurgusu yapılır ve uluslararası düzeyde dördüncü yılında yarışmanın adı artık “Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Turu” olarak kullanılmaya başlanır.

1971: Dönemin gazetelerinde “4.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” haberi yer alır. Hâlbuki başlangıcı Marmara Turu olarak düşünüldüğünde TUR’un dokuzuncu yılı, ilk kez Uluslararası katılımın gerçekleştiği yıl olan 1965 senesi göz önüne alınırsa da yedinci yılıdır.

1972: O yıl aynı gazetelerde TUR’un adı “8.Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu” olarak yer alır ve sonraki yıllarda bu sıralama izlenir.

1973: Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 50.yılı anısına adı “50.yıl Cumhurbaşkanlığı Uluslararası Türkiye Bisiklet Turu” olarak kullanılır.

1977: Cumhurbaşkanlığı Kupası’nın TUR’u kazanan yabancı ekiplere verilmesini önlemek için Kupanın TUR’un en başarılı Türk ekibine verilmesi kararlaştırılır ve bu karar 1977-1978 arasında iki yıl uygulanır.

1979:1979-1982 yılları arasında TUR “Devlet Başkanlığı Bisiklet Turu” olarak düzenlenir.

1981: Atatürk’ün doğumunun 100.yılı anısına “100.yıl Devlet Başkanlığı Bisiklet Turu” adıyla koşulur.

2006: 2.2 kategorisinde UCI takviminde yer alır.

2008: “Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu” adıyla UCI takviminde 2.1. kategorisinde düzenlenir. TRT ve Eurosport ile önemli spor kanallarında ilk kez canlı yayınlanır.

2010: UCI takviminde 2.HC kategorisine yükselir. İstanbul zamana karşı etabıyla başlar. Tüm etapları HD kalitesinde yayınlanan ilk TUR unvanını kazanır.

2011: TUR lider mayosu daha önce sarı iken, 2011 yılından itibaren genel klasman lideri “Turkuaz” renkli lider forması ile ödüllendirilir. 2011 yılında ilk kez Türkiye UCI Kıta Takımları (Manisaspor ve Konya Şeker Spor-Vivelo) ile TUR’a katılır.

2012: TUR’a kraliçe etap olarak anılan zorlu tırmanış etapları eklenmeye başlanır. 2012 yılında Elmalı Göğübeli tırmanışı eklenir.

2013: “Turkuaz Rekabet” sloganıyla düzenlenir. Katılan 25 takımdan 9’unun World Tour takımı olması dikkat çeker.

2014: 1965 yılında uluslararası düzeyde birincisi organize edilen TUR 50.yılını kutlar ve “Yüzyılın ikinci yarısı için start alıyoruz” sloganıyla düzenlenir. Hatıra pulu basılır.

2016: UCI 2.HC kategorisinde gerçekleştirilir.

2017: TUR ilk kez World Tour kategorisinde düzenlenir.

2020: Dünya genelinde yaşanan Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamamıştır.

2021: İlk kez Kapadokya’dan başlayacak iken ilk etap kar nedeniyle iptal edilir. Konya-Kuşadası güzergahında düzenlenir.

2022:2022 yılında yapımı tanımlanan 1915 Çanakkale Köprüsü TUR rotasına dahil edilir. Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişleri ile 3 kez Asya-Avrupa geçişi gerçekleşir. Güney Ege’de önceki yıl yaşanan orman yangınları nedeniyle TUR Bodrum-İstanbul arasında düzenlenir. Tekirdağ etabı ile Trakya rotaya dahil edilir. Yağış nedeniyle son etap nötralize edilir. TUR kupası ilk kez NFT formatında hazırlanır.

2023:6 Şubat 2023 günü yaşanan Asrın Depremi nedeniyle TUR Nisan ayından, aynı yılın 8-15 Ekim tarihlerine ertelenir ve 2.1 kategorisinde düzenlenir. Dünya Bisiklet tarihinin en zorlu etaplarından kabul edilen Fethiye-Babadağ Tırmanışı ilk kez TUR rotasına eklenir. Dünya çapında ses getirir.

2024: TUR, bir yıl aradan sonra ProSeries kategorisinde yerini korur.

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU KAZANANLAR LİSTESİ

1963 RİFAT ÇALIŞKAN TUR

1964 HASAN KILIÇ TUR

1965 RİFAT ÇALIŞKAN TUR

1966 IVAN BOBEKOV BUL

1967 DIMITAR KOTEV BUL

1968 ALEKSANDR KULIBIN RUS

1969 SAIDI HUJIN RUS

1970 SLAVCHO NIKOLOV BUL

1971 CIOCAN CONSTANTIN ROM

1972 ANDRZEJ KARBOWIAK POL

1973 ALI HÜRYILMAZ TUR

1974 SEYIT KIRMIZI TUR

1975 ALI HÜRYILMAZ TUR

1976 VLADIMIR OSOKIN RUS

1977 VLADIMIR SHAPOVALOV RUS

1978 VLASTIBOR KONECNY CZE

1979 AAVO PIKKUUS RUS

1980 YOURI KACHIRIN RUS

1981 GROZYO KALCHEV BUL

1982 ZBIGNIEW SZCZEPKOWSKI POL

1983 MIRCEA ROMASCANU ROM

1984 NENCHO STAIKOV BUL

1985 MIECZYSLAW POREBA POL

1986 JERZY SWINOGA POL

1987 ALEXANDER KRASNOV RUS

1988 IGOR NECHAYEV BUL

1989 KANELLOS KANELLOPOULOS GRE

1990 TOLKATCHEV VITALI RUS

1991 Róbert Glajza SL

1992 STIENWEG STEFAN GER

1993 IVAN STANCHEV BUL

1994 ZAYDET KRYSTIAN POL

1995 Andrei Kivilev KAZ

1996 DIMITAR DIMITROV BUL

1997 EL SAET KHLAFI EGT

1998 ERDİNÇ DOĞAN TUR

1999 ERDİNÇ DOĞAN TUR

2000 SERGEI LAVRENENKO KAZ

2001 MERT MUTLU TUR

2002 GHADER MIZBANI IRANAGH IRI

2003 MERT MUTLU TUR

2004 AHAD KAZEMI IRI

2005 SVETOSLAV TCHANLIEV KIRILOV BUL

2006 GHADER MIZBANI IRI

2007 IVAILO GABROVSKI BUL

2008 DAVID GARCIADAPENA ESP

2009 DARYL IMPEY RSA

2010 GIOVANNI VISCONTI ITA

2011 ALEXANDER EFIMKIN RUS

2012 ALEXSANDR DYACHENKO KAZ

2013 NATNAEL BERHANE ERI

2014 ADAM YATES GBR

2015 KRISTIJAN DURASEK CRO

2016 JOSÉ GONÇALVES POR

2017 DIEGO ULISSI ITA

2018 SAM BENNETT IRL

2019 CALEB EWAN AUS

2020 -- --

2021 DIAZ GALLEGO JOSE MANUE ESP

2022 BEVIN PATRICK NZL

2023 LUTSENKO ALEXEY AST

2024 FRANK VAN DEN BROEK NL

CUMHURBAŞKANLIĞI TÜRKİYE BİSİKLET TURU İSTATİSTİKLERİ

· En çok kazanan ülkeler:

o Türkiye (TUR): 8 kez

o Bulgaristan (BUL): 8 kez

o Rusya (RUS, SSCB dönemi dahil): 9 kez

o Polonya (POL): 4 kez

o İran (IRI): 3 kez

o İspanya (ESP): 2 kez

o İtalya (ITA): 2 kez

o Kazakistan (KAZ): 2 kez

o Romanya (ROM): 2 kez

o Diğer ülkeler: 1'er kez

· Türkiye'den en çok kazanan bisikletçiler:

o Rifat Çalışkan (1963, 1965)

o Ali Hüryılmaz (1973, 1975)

o Erdinç Doğan (1998, 1999)

o Mert Mutlu (2001, 2003)

· Son 10 yılın kazananları:

o 2014: Adam Yates (GBR)

o 2015: Kristijan Durasek (CRO)

o 2016: José Gonçalves (POR)

o 2017: Diego Ulissi (ITA)

o 2018: Sam Bennett (IRL)

o 2019: Caleb Ewan (AUS)

o 2020: Yarış yapılmadı

o 2021: Jose Manuel Diaz Gallego (ESP)

o 2022: Patrick Bevin (NZL)

o 2023: Alexey Lutsenko (AST)

o 2024: Frank van den Broek (NED)

· Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda En Fazla Etap Galibiyeti Bulunan Sporcuların Listesi

1. CAVENDISH Mark 11

2. GREIPEL André 11

3. BENNETT Sam 9

4. PHILIPSEN Jasper 7

5. KIRILOV TCHANLIEV Svetoslav 6

6. MIZBANI Ghader 5

7. KIRAL Nevzat 5

8. EWAN Caleb 4

9. MODOLO Sacha 4

10. RICHEZE Maximiliano 3

Özellikle Mark Cavendish ve André Greipel, 11'er etap zaferiyle TUR tarihinin en başarılı sprinterleri arasında yer almaktadır. İrlandalı pedal Sam Bennett’in Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda 9 etap zaferi bulunuyor. 2017 yılında ilk kez katıldığı TUR’da kazandığı 4 etabın kariyerini değiştirdiğini dile getiren yıldız bisikletçi Sam Bennett, bisikletinde nazar boncuğu taşıyor. Belçikalı bisikletçi Jasper Philipsen ise son yıllarda gösterdiği performansla dikkat çekmiş, 2023 yılında 4 etap zaferi kazanarak toplamda 7 etap galibiyetine ulaşmıştır.

· 2017’de UCI Dünya Turu Seviyesine Çıkan Turun Sonraki Yıllarda Hangi Düzeyde Organize Edildiğine Dair Bilgi Notu

o 2018 (2.UWT)

o 2019 (2.UWT)

o 2020 Pandemi

o 2021 (2.Pro)

o 2022 (2.Pro)

o 2023 (2.1)

o 2024 (ProSeries)

· 2008 Yılından itibaren Kürsüye Çıkanlar: İlk Üç Sporcu

(TUR’a Profesyonel Takımlar 2008 yılında katılmaya başladı)

Yıl 1. 2. 3.

2024 VAN DEN BROEK Frank KUDUS Merhawi Double PAUL

2023 LUTSENKO Alexey ZWIEHOFF Ben TEJADA Harold

2022 BEVIN Patrick VINE Jay SEPÚLVEDA Eduardo

2021 DÍAZ José Manuel VINE Jay SEPÚLVEDA Eduardo

2020 PANDEMİ NEDENİ İLE YAPILMADI

2019 GROßSCHARTNER Felix CONTI Valerio KUDUS Merhawi

2018 PRADES Eduard LUTSENKO Alexey HAAS Nathan

2017 ULISSI Diego HANSEN Jesper MASNADA Fausto

2016 GONÇALVES José ARROYO David STALNOV Nikita

2015 ĐURASEK Kristijan SEPÚLVEDA Eduardo MCCARTHY Jay

2014 YATES Adam TAARAMÄE Rein HARDY Romain

2013 BERHANE Natnael BAGOT Yoann MÉDEREL Maxime

2012 DYACHENKO Alexandr PETROV Danail Andonov PALOMARES Adrián

2011 EFIMKIN Alexander ZEITS Andrey PINOT Thibaut

2010 VISCONTI Giovanni VAN GARDEREN Tejay MONCOUTIÉ David

2009 IMPEY Daryl MALACARNE Davide GARCÍA DAPENA David

2008 GARCÍA DAPENA David BENÍTEZ José Alberto JACOBS Pieter

· Zaman Farkı En Az Olan Şampiyonluklar

2018 0:00 PRADES Eduard LUTSENKO Alexey

2021 0:01 DÍAZ José Manuel VINE Jay

2009 0:01 IMPEY Daryl MALACARNE Davide

2014 0:05 YATES Adam TAARAMÄE Rein

2017 0:12 ULISSI Diego HANSEN Jesper

2016 0:18 GONÇALVES José ARROYO David

2008 0:18 GARCÍA DAPENA David BENÍTEZ José Alberto

2019 0:19 GROßSCHARTNER Felix CONTI Valerio

2022 0:20 BEVIN Patrick VINE Jay

2023 0:26 LUTSENKO Alexey ZWIEHOFF Ben

2010 0:29 VISCONTI Giovanni VAN GARDEREN Tejay

2015 0:32 ĐURASEK Kristijan SEPÚLVEDA Eduardo

· En Genç Şampiyonlar

1. YATES Adam 21y + 270d 2014

2. BERHANE Natnael 22y + 113d 2013

3. IMPEY Daryl 24y + 134d 2009

4. GROßSCHARTNER Felix 25y + 119d 2019

5. DÍAZ José Manuel 26y + 90d 2021

6. GONÇALVES José 27y + 78d 2016

7. VISCONTI Giovanni 27y + 95d 2010

8. ĐURASEK Kristijan 27y + 281d 2015

· En Yaşlı Şampiyonlar

1. PRADES Eduard 31y + 66d 2018

2. BEVIN Patrick 31y + 61d 2022

3. LUTSENKO Alexey 31y + 38d 2023

4. GARCÍA DAPENA David 30y + 203d 2008

5. EFIMKIN Alexander 29y + 150d 2011

6. DYACHENKO Alexandr 28y + 195d 2012

7. ULISSI Diego 28y + 92d 2017

· Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na Katıldıktan Sonra Yıldızları Parlayan Genç Bisikletçiler

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, genç yeteneklerin uluslararası sahnede kendilerini göstermeleri için önemli bir platform olmuştur. Aşağıda, bu turda parlayan ve kariyerlerinde önemli adımlar atan bazı genç bisikletçiler bulunmaktadır:​

· Jasper Philipsen: Belçikalı sprinter Jasper Philipsen, 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye Bisiklet Turu'nda üç etap zaferi kazanmış ve iki kez yeşil mayo sahibi olmuştur. 2023 Tour de France'ta yeşil mayo kazanarak dünya sıralamasında 8. sıraya yükselmiştir. ​

· Jay Vine: Avustralyalı bisikletçi Jay Vine, sanal bisikletteki başarılarıyla keşfedilmiş ve Alpecin-Deceuninck takımıyla profesyonel seviyeye ulaşmıştır. Türkiye Bisiklet Turu'nun son iki yılında genel klasmanı ikincilikle tamamlamış ve 2023 yılında UAE Team Emirates'e transfer olmuştur. ​

· Frank van den Broek: Hollandalı genç bisikletçi Frank van den Broek, 2024 yılında Dsm-Firmenich PostNL takımıyla 59. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu genel klasman lideri olarak tamamlamış ve "Turkuaz Mayo"nun sahibi olmuştur.

Bu bisikletçiler, Türkiye Bisiklet Turu'nda sergiledikleri performanslarla dikkat çekmiş ve kariyerlerinde önemli başarılar elde etmişlerdir.