İSTANBUL- Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenecek "30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı", TRT ekranlarından canlı yayınla izleyicilerle buluşacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlilere hitap etmesinin ardından başlayacak programda Cumhuriyet’in 100. yılı anısına hazırlanan “100. Yıl Marşı”, saat 20.00’de eş zamanlı olarak TRT 1, TRT 2, TRT Türk, TRT Avaz, TRT Kürdi ve TRT Haber’de canlı yayınla ilk kez ekranlara gelecek.

“100. Yıl Marşı”nın tanıtımı yapılacak

Şarkıcı Ferhat Göçer, MSB Armoni Mızıkası eşliğinde şarkılar seslendirecek. Ardından Deniz, Hava ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı bandoları, MSB Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği, CSO, Devlet Çok Sesli Korosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu, Jandarma Komutanlığı Merasim Birliği, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Merasim Birliği, 16 Türk Devleti Merasim Birliği, Tarihi Osmanlı Birliği, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Tüfekli Gösteri Grubundan oluşan 1071 kişi konser verecek.

Garo Mafyan, Tuluyhan Uğurlu, Sinan Akçıl, Özdemir Erdoğan gibi sanatçıların bulunduğu jürinin oylarıyla birinci seçilen “100. Yıl Marşı”, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde ilk kez seslendirilecek. Oylamada ikinci ve üçüncü sırada yer alan marşların çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, dereceye giren ilk dört marşın söz yazarı ve bestecilerine plaket takdim edecek.

Haber: Mehtap Canan Şahingil