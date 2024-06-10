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Ödüllü yazarlar Betül FIRAT ve İnci YILMAZ ŞİMŞEK tarafından Cumhuriyetin 100. Yılı onuruna hazırlanan Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler adlı antoloji ilgi görmeye devam ediyor. İçinde ülkenin saygın yazar ve şairleri ile birlikte genç kalemlerin de yer aldığı “Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Edebiyat Antolojisi” adlı kolektif kitap Gülnar Yayınları tarafından basılarak raflardaki yerini aldı. Edebiyat dünyasının saygın yazarları İnci Yılmaz Şimşek ve Betül Fırat tarafından derlenen antoloji kitabı Cumhuriyet’in 100. Yılını edebiyatla kutlamak amacıyla yazar ve şairlerin eserleri bir araya getirilerek oluşturuldu. Birbirinden güçlü kalemlerle edebiyat dünyası bir eser daha kazandı. Daha önce de derleme kitap düzenleyen Fırat ve Yılmaz Şimşek’ten bu sefer de dev bir eser okuyucusuyla buluştu. Ön sözü polisiye yazarı olan Ayşe Erbulak tarafından yazılan “Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Edebiyat Antolojisi” adlı antoloji kitabının son sözü ise edebiyat dünyasında Aşk Yazarı olarak bilinen Mustafa Çifci tarafından kaleme alındı. Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalmeler antolojisi şimdi de 2. Baskıya geçerek okurları ile buluşmaya devam ediyor.

Ödüllü Yazar Betül Fırat, “Edebiyata gönül veren değerli kalemlerimizle birlikte aynı eserde yer aldık. Büyük gurur verici birlikteliğimizi perçinlediğimiz ortak bir eser derlemek. Cumhuriyetimizin 100. Yılında kalıcı bir eserle okurun karşısında olmak da ayrı mutluluk. Gördüğü yoğun ilgiden memnunuz ve şimdi 2. baskıya geçmesi ayrı bir mutluluk. Katılan herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Eğitimci Yazar İnci Yılmaz Şimşek, “Edebiyat hayatımıza bir eser daha kazandırmak büyük mutluluk. Birbirinden değerli kalemlerle birlikte aynı eserde genç kalemlere de fırsat tanımak çok güzel bir duygu. 2. baskıya geçmiş olması da büyük bir onur kaynağı bizim için. Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel derlediğimiz antolojiye katılan herkese çok teşekkür ederim. Kalemleri daim olsun.” dedi.

Antolojide yer alan yazar ve şairler alfabetik sırayla:

Alaeddin İkican, Ali Yurtseven, Asya Nur Şener, Ayşe Baran Zenginoğlu, Ayşe Nur Deniz, Banu Katırcıoğlu, Dr. Barbaros İrdelmen, Bayhan Bakdur, Betül Fırat, Buket Akbulut, Canan Yaşar, Casim Babaoğlu, Cavide Topçu, Çiğdem Dengiz, Çiğdem Güvendi Hasekioğlu, Dilaver Karagöz, Elena Mantu, Elif İpek Bilek, Emel Başer, Emine Gürtoprak Özdilek, Enver Karahan, Eslem Demir, Faik Bozkurt, Fikret Onay, Filiz Ergün, Fuat Yüksel, Güner Bıldırcın, Güray Gökkaya, Gürsel İleri, Halide Halid, Hatice Opak Bilgin, Hüseyin Mert Turan, İbrahim Koser, İnanç Özgen, İnci Yılmaz Şimşek, İsmail Akşit, İzzet Özpolat, Kadir Cangal, Medine Dinçer, Mehmet Yetek, Mehmet Zeki Erkozan, Melis Bektaş, Meltem Şen Ferhat, Mert Can, Murat Kılıç, Mustafa Çelebi Çetinkaya, Mustafa Çifci, Mustafa Söğüt, Necile İçmeli, Nefise Serra, Nermin Güday Kaçar, Nuray Karadağ, Nurcan Balıbey, Orhan Özer, Osman Kurt, Recai Küllü, Recep Fırat, Remzi Özkan, Serdar Sarıoğlu, Sevda Ceylan, Sevgi Karanfiler, Sevil Sevil, Dr. Sibel Çelikel, Sibel Karagöz, Sinan Alataş, Sinan Sürmeli, Songül Güngör, Şahap Adıgüzel, Şermin Erkal, Şükran Demirhan, Tuğçe Yerdelen, Turan Ekinci, Yakup Silay, Yasemin Talaz Bayraktaroğlu, Yaşar Aydınlık, Yılmaz Taşdelen ve Zehra Sayın adlı yazar ve şairlerin eserleri yer almaktadır.

Arka Kapak Yazısı:

“Edebiyat gönül sazıdır. Beşinci sanattır. İçinizin kâğıda yansımasıdır. Nasıl ki yaşamaktan, mutluluktan ve çalışmaktan vazgeçemiyorsak edebiyat da vazgeçilmezdir. Gönüller arası köprü kurmaktır. Sohbetin belki de en tatlısıdır. Hiç tanımadığınız insanların kalbine dokunmaktır. ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Antolojisine’ katkı sunan ‘Ön Söz’ yazısı için Değerli Yazar Ayşe ERBULAK' a, ‘Son Söz’ yazısı için Değerli Aşk Yazarı Mustafa ÇİFCİ' ye ve eserleriyle yer alan değerli şair ve yazarlarımıza çok teşekkür ederiz.”

Öykü Ödüllü Eğitimci Yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK, Ödüllü Yazar ve Şair Betül FIRAT