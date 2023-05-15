İçinde ülkenin sayılı yazar ve şairleri ile birlikte genç kalemlerin de yer aldığı “Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Edebiyat Antolojisi” adlı kitap Gülnar Yayınları tarafından basılarak raflardaki yerini aldı. Eğitimci Yazar İnci Yılmaz Şimşek ve Gazeteci Yazar Betül Fırat tarafından derlenen antoloji kitabi Cumhuriyet’in 100. Yılını edebiyatla kutlamak amacıyla yazar ve şairlerin eserleri bir araya getirilerek oluşturuldu. Birbirinden güçlü kalemlerle edebiyat dünyası bir eser daha kazandı. Daha önce de derleme kitap düzenleyen Fırat ve Şimşek’ten bu sefer dev bir eser okuyucuyla buluştu. Ön sözü polisiye yazarı olan Ayşe Erbulak tarafından yazılan “Cumhuriyetin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Edebiyat Antolojisi” adlı antoloji kitabının son sözü ise Aşk Yazarı olarak bilinen Mustafa Çifci tarafından kaleme alındı.

Ödüllü Yazar Fırat, “Edebiyata gönül veren değerli kalemlerimizle birlikte aynı eserde yer aldık. Büyük gurur verici birlikteliğimizi perçinlediğimiz ortak bir eser derlemek. Cumhuriyetimizin 100. Yılında kalıcı bir eserle okurun karşısında olmak da ayrı mutluluk. Katılan herkese çok teşekkür ederim.” dedi.

Ödüllü Yazar Şimşek, “Edebiyat hayatımıza bir eser daha kazandırmak büyük mutluluk. Birbirinden değerli kalemlerle birlikte aynı eserde yer almak çok güzel bir duygu. Cumhuriyetimizin 100. Yılına özel derlediğimiz antolojiye katılan herkese çok teşekkür ederim. Kalemleri daim olsun.” dedi.

Ali Yurtseven, Asya Nur Şener, Ayşe Baran Zenginoğlu, Ayşe Nur Deniz, Banu Katırcıoğlu, Dr. Barbaros İrdelmen, Bayhan Bakdur, Betül Fırat, Buket Akbulut, Canan Yaşar, Casim Babaoğlu, Cavide Topçu, Çiğdem Dengiz, Çiğdem Güvendi Hasekioğlu, Dilaver Karagöz, Elena Mantu, Emel Başer, Emine Gürtoprak Özdilek, Enver Karahan, Eslem Demir, Faik Bozkurt, Fikret Onay, Filiz Ergün, Fuat Yüksel, Gülten Doğruyol İncesu, Güner Bıldırcın, Güray Gökkaya, Gürsel İleri, Halide Halid, Hatice Opak Bilgin, Hüseyin Mert Turan, İbrahim Koser, İnanç Özgen, İnci Yılmaz Şimşek, İsmail Akşit, İzzet Özpolat, Kadir Cangal, Medine Dinçer, Mehmet Yetek, Mehmet Zeki Erkozan, Melis Bektaş, Meltem Şen Ferhat, Mert Can, Murat Kılıç, Mustafa Çelebi Çetinkaya, Mustafa Çifci, Mustafa Söğüt, Necile İçmeli, Nefise Serra, Nermin Güday Kaçar, Nuray Karadağ, Orhan Özer, Osman Kurt, Recai Küllü, Recep Fırat, Remzi Özkan, Serdar Sarıoğlu, Sevda Ceylan, Sevgi Karanfiler, Sevil Sevil, Dr. Sibel Çelikel, Sibel Karagöz, Sinan Alataş, Sinan Sürmeli, Songül Güngör, Şahap Adıgüzel, Şermin Erkal, Şükran Demirhan, Tuğçe Yerdelen, Turan Ekinci, Yakup Silay, Yasemin Talaz Bayraktaroğlu, Yaşar Aydınlık, Yılmaz Taşdelen ve Zehra Sayın adlı yazar ve şairlerin eserleri yer almaktadır.

Arka Kapak Yazısı:

“Edebiyat gönül sazıdır. Beşinci sanattır. İçinizin kâğıda yansımasıdır. Nasıl ki yaşamaktan, mutluluktan ve çalışmaktan vazgeçemiyorsak edebiyat da vazgeçilmezdir. Gönüller arası köprü kurmaktır. Sohbetin belki de en tatlısıdır. Hiç tanımadığınız insanların kalbine dokunmaktır. ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılında İz Bırakan Kalemler Antolojisine’ katkı sunan ‘Ön Söz’ yazısı için Değerli Yazar Ayşe ERBULAK'a, ‘Son Söz’ yazısı için Değerli Aşk Yazarı Mustafa ÇİFCİ'ye ve eserleriyle yer alan değerli şair ve yazarlarımıza çok teşekkür ederiz.”

Eğitimci Yazar İnci YILMAZ ŞİMŞEK, Yazar ve Şair Betül FIRAT