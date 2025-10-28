Merhaba dostlarım !

CUMHURİYETİN 102.YILINDA NOT DÜŞMEM GEREKİR TARİHE…

FEDERASYON VE YEREL İDARELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAVRAMLARINI NE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE NE DE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE KABUL EDERİM;TÜRK VATANDAŞ OLARAK!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde AZINLIK yoktur:
“T.C’nde yaşayan ve vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan herkes TÜRKTÜR.”

CUMHURİYETİN 102.yılında ATATÜRK’ün
VATANDAŞLIK TANIMINI TÜRK YURTTAŞLIK YASASI ile yaptığını belirtelim ve BİREY-YURTTAŞ OLMAMIZIN YOLUNU TÜM DÜNYA İNSANLARINDAN ÖNCE BİZE SUNAN ATATÜRK’e minnet ve şükran duygularımızı sunalım.

MONARŞİK,TEOKRATİK,DİKTA REJİMLERDE KİŞİ BİREY VE BİREY YURTTAŞ OLAMAZ!
KÖLE OLUR,ÜMMET OLUR,KUL OLUR!



ATATÜRK TÜRK MİLLETİ TALEP ETMEMİŞTİ AMA “TÜRK MİLLETİNE EN UYGUN YÖNETİM BİÇİMİ CUMHURİYETTİR;CUMHURİYET FAZİLETDİR”dedi…

CUMHURİYETİMİZİN 102.yılında DÜNYADA ADINDA CUMHURİYET BULUNUP;CUMHURİYETİN İNSAN HAKLARINA SAYGILI,DEMOKRATİK,LAİK,SOSYAL DEVLET,HUKUK DEVLETİ niteliklerini taşıyan BİRİCİK ÜLKE OLDUĞUMUZU TESPİT EDELİM!

Dünyada adında CUMHURİYET bulunan;Yemen Cumhuriyeti,Güney Afrika Cumhuriyeti,Suriye Cumhuriyeti,Mısır Cumhuriyeti,İran İslam Cumhuriyeti,Irak Cumhuriyeti vb.”CUMHURİYET REJİMİ”ile alakası olmayan bir çok ülke olduğunu belirtelim.

ATATÜRK “CUMHURİYET” yönetim biçimini,TÜRK MİLLETİNİN ORTA ASYADAN BERİ SÜREGELEN MİLLET EGEMENLİĞİNE DAYANDIRMIŞ;TÜRK MİLLETİNİN LAYIK OLDUĞU YÖNETİM BİÇİMİ OLARAK TESPİT ETMİŞTİ…

CUMHURİYET TÜRK MİLLETİNE EN ÇOK YARAŞAN YÖNETİM BİÇİMİDİR DOSTLARIM!

Şimdi 28 Ekim 1923 tarihine,geçmişte bugüne gidelim:

28 Ekim 1923 tarihi bir gün.
Yer Cumhurbaşkanlığı köşkü-ÇANKAYA.
(Türk Halkının sahip çıkamadığı Çankaya Köşkü...)
(Karma azınlıklar -taşıma milliyetlerden oluşan ABD’nin BEYAZ SARAYI ise 1792’den
beri hala ABD’nin sembolü ve kullanılıyor.)

Çankaya Köşküne arkadaşlarını davet eder ATATÜRK;”Anayasa’nın bazı maddelerini tartışacaklarını” söyleyerek.

Sofrada seçim heyecanı tartışılmakta;
Başbakan adayı İsmet Paşanın durumu,
milletvekilleri(seçilen-seçilemeyenler)
konuşulmaktadır.

ATATÜRK bıçağı eline alır doğrulur;
Derin bir nefes alarak tabağına vurur;
-“Efendiler”der Mazhar Müfit KANSU’ya bakarak...

O bakış karşısında Mazhar Müfit Kansu,
ATATÜRK’ün ne diyeceğini anlamıştır;
(1919’da ATATÜRK’ün not aldırdığı.)
-“YAZ MÜFİT;ZAFERDEN SONRA HÜKÜMET BİÇİMİ CUMHURİYET OLACAKTIR!”demiştir MUSTAFA KEMAL 1919’da.
1919 tarihinde Samsun’a geçmeden SARI PAŞA Müfit KANSU’ya bu satırları yazdırırken; yanlarında GAZİ’nin özel kalem Müdürü Süreyya Bey’de vardır.
...
Mazhar Müfit’e tekrar bakar 28 Ekim gecesi ATATÜRK.

-“EFENDİLER!
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ”der.
...
Koruyabildiniz mi?
Koruyabildik mi?
Ey Türk MİLLETİ!
...
CUMHURİYET ve ATATÜRK ile kalınız;
SİZ KAZANIRSINIZ!