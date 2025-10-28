Merhaba dostlarım !

CUMHURİYETİN 102.YILINDA NOT DÜŞMEM GEREKİR TARİHE…

FEDERASYON VE YEREL İDARELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAVRAMLARINI NE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE NE DE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE KABUL EDERİM;TÜRK VATANDAŞ OLARAK!

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde AZINLIK yoktur:

“T.C’nde yaşayan ve vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan herkes TÜRKTÜR.”

…

CUMHURİYETİN 102.yılında ATATÜRK’ün

VATANDAŞLIK TANIMINI TÜRK YURTTAŞLIK YASASI ile yaptığını belirtelim ve BİREY-YURTTAŞ OLMAMIZIN YOLUNU TÜM DÜNYA İNSANLARINDAN ÖNCE BİZE SUNAN ATATÜRK’e minnet ve şükran duygularımızı sunalım.

…

MONARŞİK,TEOKRATİK,DİKTA REJİMLERDE KİŞİ BİREY VE BİREY YURTTAŞ OLAMAZ!

KÖLE OLUR,ÜMMET OLUR,KUL OLUR!



…

ATATÜRK TÜRK MİLLETİ TALEP ETMEMİŞTİ AMA “TÜRK MİLLETİNE EN UYGUN YÖNETİM BİÇİMİ CUMHURİYETTİR;CUMHURİYET FAZİLETDİR”dedi…

…

CUMHURİYETİMİZİN 102.yılında DÜNYADA ADINDA CUMHURİYET BULUNUP;CUMHURİYETİN İNSAN HAKLARINA SAYGILI,DEMOKRATİK,LAİK,SOSYAL DEVLET,HUKUK DEVLETİ niteliklerini taşıyan BİRİCİK ÜLKE OLDUĞUMUZU TESPİT EDELİM!

…

Dünyada adında CUMHURİYET bulunan;Yemen Cumhuriyeti,Güney Afrika Cumhuriyeti,Suriye Cumhuriyeti,Mısır Cumhuriyeti,İran İslam Cumhuriyeti,Irak Cumhuriyeti vb.”CUMHURİYET REJİMİ”ile alakası olmayan bir çok ülke olduğunu belirtelim.

…

ATATÜRK “CUMHURİYET” yönetim biçimini,TÜRK MİLLETİNİN ORTA ASYADAN BERİ SÜREGELEN MİLLET EGEMENLİĞİNE DAYANDIRMIŞ;TÜRK MİLLETİNİN LAYIK OLDUĞU YÖNETİM BİÇİMİ OLARAK TESPİT ETMİŞTİ…

…

CUMHURİYET TÜRK MİLLETİNE EN ÇOK YARAŞAN YÖNETİM BİÇİMİDİR DOSTLARIM!

…

Şimdi 28 Ekim 1923 tarihine,geçmişte bugüne gidelim:

28 Ekim 1923 tarihi bir gün.

Yer Cumhurbaşkanlığı köşkü-ÇANKAYA.

(Türk Halkının sahip çıkamadığı Çankaya Köşkü...)

(Karma azınlıklar -taşıma milliyetlerden oluşan ABD’nin BEYAZ SARAYI ise 1792’den

beri hala ABD’nin sembolü ve kullanılıyor.)

Çankaya Köşküne arkadaşlarını davet eder ATATÜRK;”Anayasa’nın bazı maddelerini tartışacaklarını” söyleyerek.

Sofrada seçim heyecanı tartışılmakta;

Başbakan adayı İsmet Paşanın durumu,

milletvekilleri(seçilen-seçilemeyenler)

konuşulmaktadır.

ATATÜRK bıçağı eline alır doğrulur;

Derin bir nefes alarak tabağına vurur;

-“Efendiler”der Mazhar Müfit KANSU’ya bakarak...

O bakış karşısında Mazhar Müfit Kansu,

ATATÜRK’ün ne diyeceğini anlamıştır;

(1919’da ATATÜRK’ün not aldırdığı.)

-“YAZ MÜFİT;ZAFERDEN SONRA HÜKÜMET BİÇİMİ CUMHURİYET OLACAKTIR!”demiştir MUSTAFA KEMAL 1919’da.

1919 tarihinde Samsun’a geçmeden SARI PAŞA Müfit KANSU’ya bu satırları yazdırırken; yanlarında GAZİ’nin özel kalem Müdürü Süreyya Bey’de vardır.

...

Mazhar Müfit’e tekrar bakar 28 Ekim gecesi ATATÜRK.

-“EFENDİLER!

YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ”der.

...

Koruyabildiniz mi?

Koruyabildik mi?

Ey Türk MİLLETİ!

...

CUMHURİYET ve ATATÜRK ile kalınız;

SİZ KAZANIRSINIZ!