Merhaba dostlarım !
CUMHURİYETİN 102.YILINDA NOT DÜŞMEM GEREKİR TARİHE…
FEDERASYON VE YEREL İDARELERİN GÜÇLENDİRİLMESİ KAVRAMLARINI NE TÜRKİYE CUMHURİYETİNDE NE DE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİNDE KABUL EDERİM;TÜRK VATANDAŞ OLARAK!
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’nde AZINLIK yoktur:
“T.C’nde yaşayan ve vatandaşlık bağı ile bağlı bulunan herkes TÜRKTÜR.”
…
CUMHURİYETİN 102.yılında ATATÜRK’ün
VATANDAŞLIK TANIMINI TÜRK YURTTAŞLIK YASASI ile yaptığını belirtelim ve BİREY-YURTTAŞ OLMAMIZIN YOLUNU TÜM DÜNYA İNSANLARINDAN ÖNCE BİZE SUNAN ATATÜRK’e minnet ve şükran duygularımızı sunalım.
…
MONARŞİK,TEOKRATİK,DİKTA REJİMLERDE KİŞİ BİREY VE BİREY YURTTAŞ OLAMAZ!
KÖLE OLUR,ÜMMET OLUR,KUL OLUR!
…
ATATÜRK TÜRK MİLLETİ TALEP ETMEMİŞTİ AMA “TÜRK MİLLETİNE EN UYGUN YÖNETİM BİÇİMİ CUMHURİYETTİR;CUMHURİYET FAZİLETDİR”dedi…
…
CUMHURİYETİMİZİN 102.yılında DÜNYADA ADINDA CUMHURİYET BULUNUP;CUMHURİYETİN İNSAN HAKLARINA SAYGILI,DEMOKRATİK,LAİK,SOSYAL DEVLET,HUKUK DEVLETİ niteliklerini taşıyan BİRİCİK ÜLKE OLDUĞUMUZU TESPİT EDELİM!
…
Dünyada adında CUMHURİYET bulunan;Yemen Cumhuriyeti,Güney Afrika Cumhuriyeti,Suriye Cumhuriyeti,Mısır Cumhuriyeti,İran İslam Cumhuriyeti,Irak Cumhuriyeti vb.”CUMHURİYET REJİMİ”ile alakası olmayan bir çok ülke olduğunu belirtelim.
…
ATATÜRK “CUMHURİYET” yönetim biçimini,TÜRK MİLLETİNİN ORTA ASYADAN BERİ SÜREGELEN MİLLET EGEMENLİĞİNE DAYANDIRMIŞ;TÜRK MİLLETİNİN LAYIK OLDUĞU YÖNETİM BİÇİMİ OLARAK TESPİT ETMİŞTİ…
…
CUMHURİYET TÜRK MİLLETİNE EN ÇOK YARAŞAN YÖNETİM BİÇİMİDİR DOSTLARIM!
…
Şimdi 28 Ekim 1923 tarihine,geçmişte bugüne gidelim:
28 Ekim 1923 tarihi bir gün.
Yer Cumhurbaşkanlığı köşkü-ÇANKAYA.
(Türk Halkının sahip çıkamadığı Çankaya Köşkü...)
(Karma azınlıklar -taşıma milliyetlerden oluşan ABD’nin BEYAZ SARAYI ise 1792’den
beri hala ABD’nin sembolü ve kullanılıyor.)
Çankaya Köşküne arkadaşlarını davet eder ATATÜRK;”Anayasa’nın bazı maddelerini tartışacaklarını” söyleyerek.
Sofrada seçim heyecanı tartışılmakta;
Başbakan adayı İsmet Paşanın durumu,
milletvekilleri(seçilen-seçilemeyenler)
konuşulmaktadır.
ATATÜRK bıçağı eline alır doğrulur;
Derin bir nefes alarak tabağına vurur;
-“Efendiler”der Mazhar Müfit KANSU’ya bakarak...
O bakış karşısında Mazhar Müfit Kansu,
ATATÜRK’ün ne diyeceğini anlamıştır;
(1919’da ATATÜRK’ün not aldırdığı.)
-“YAZ MÜFİT;ZAFERDEN SONRA HÜKÜMET BİÇİMİ CUMHURİYET OLACAKTIR!”demiştir MUSTAFA KEMAL 1919’da.
1919 tarihinde Samsun’a geçmeden SARI PAŞA Müfit KANSU’ya bu satırları yazdırırken; yanlarında GAZİ’nin özel kalem Müdürü Süreyya Bey’de vardır.
...
Mazhar Müfit’e tekrar bakar 28 Ekim gecesi ATATÜRK.
-“EFENDİLER!
YARIN CUMHURİYETİ İLAN EDECEĞİZ”der.
...
Koruyabildiniz mi?
Koruyabildik mi?
Ey Türk MİLLETİ!
...
CUMHURİYET ve ATATÜRK ile kalınız;
SİZ KAZANIRSINIZ!