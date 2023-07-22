Yaptığı yemeklerle ün kazanan CZN Burak lakaplı Burak Özdemir, geçtiğimiz günlerde isim haklarını satıp dolandırıldığı iddiasıyla babasından şikayetçi olmuştu. Bu durumun ardından babası "Deprem bölgesindeki yardımları da hep reklam için yaptı içinden gelerek yapmadı. Annesine çekmiş, babaya düşmanlık ediyor" dedi.

Çektiği videolarda yüzünün gülmesi ile hayranlarının sempatisini kazanan CZN Burak, babasının söylediği sözlerinden sonra sadece üzgün olduğu videoları yayımladı. Artık videolarında gülümsemeyen Özdemir instagram hesabında yardım ettiği depremzedelerin mesajlarını ve yaptığı yardımları paylaşmayı da ihmal etmedi.

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN