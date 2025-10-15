İSTANBUL (AA) - Daikin Türkiye, bu yıl 4,3 milyar lira sermaye artışı gerçekleştirerek, toplam sermayesini 5,4 milyar liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2011'de 260 milyon dolarlık satın almayla Türkiye pazarına giren Daikin Türkiye, yaptığı yatırımlar ve gösterdiği büyüme performansıyla sektörde çöze çarpıyor.

Bu yıl 4,3 milyar lira tutarında sermaye artışı gerçekleştiren şirketin toplam sermayesi 5,4 milyar liraya ulaştı. Şirket, sürdürülebilir büyüme stratejileri ve bölgesel rolünü pekiştirecek yeni adımlar atmaya hazırlanıyor.

Şirket, 2024 mali yılını, 25,5 milyar lira ciro ve 400 milyon avro ihracat geliri elde ederek tamamladı. Bu başarı, şirketin Türkiye'deki üretim ve ihracat kapasitesini artırma stratejisinin yanı sıra bölgesel rolünü de pekiştirdi.

Şirketin bu yıl için belirlenen ciro hedefi ise 800 milyon avro oldu. Söz konusu performans ve gelecek hedefleri doğrultusunda şirket, sermaye artırımı gerçekleştirerek Türkiye'ye olan güvenini ve uzun vadeli büyüme stratejisini ortaya koydu.

Şirket, gerçekleştirdiği sermaye artırımıyla üretim kapasitesini büyütmeye ve ihracat gücünü artırmaya hazırlanıyor.

Şirket yatırımlarıyla ürün gamını çeşitlendirerek yalnızca üretim kapasitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda ülkeyi bölgesel bir lojistik üs haline getirmeyi de hedefliyor.

Enerji verimli ve sürdürülebilir ürün gamıyla hem Türkiye'ye hem de Afrika, Orta Doğu, Avrupa ve CIS ülkelerine katkı sunmayı hedefleyen şirket, aynı zamanda dijitalleşme ve yenilikçi teknolojilere de yatırım yaparak sürdürülebilir büyüme yolculuğunu hızlandırıyor.

- 'Her geçen yıl daha da güçleniyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Daikin Türkiye Orta Doğu ve Afrika Bölgesi Başkanı Hasan Önder, 2011'de Türkiye'de çıktıkları yolda her geçen yıl daha da güçlendiklerini belirtti.

Geçen yılın, hedeflerini aşan performansla geride kaldığını aktaran Önder, 'Bu güçlü performansın ardından aldığımız sermaye artırımıyla üretim kapasitemizi genişletmeyi, yenilikçi teknolojilere yatırım yapmayı ve sürdürülebilirlik projelerimizi hızlandırmayı hedefliyoruz. Attığımız bu adım Türkiye'nin stratejik önemini ve potansiyelini bir kez daha ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.

Önder, Türkiye'nin, yalnızca güçlü iç pazarıyla değil, aynı zamanda bölgesel üretim ve ihracat üssü olmasıyla da öne çıktığına işaret ederek, 'Sakarya Hendek Üretim Tesisimizde halihazırda üretimini gerçekleştirdiğimiz low-cost ürün segmentimiz, bu yıl aralık itibarıyla tam kapasiteye ulaşacak.' değerlendirmesini yaptı.

Yatırımın, özellikle Afrika pazarlarında iklimlendirme sektöründe oluşan ciddi ihtiyaca güçlü yanıt niteliğinde olacağını vurgulayan Önder, atılan adımların, ihracat rakamlarının da istikrarlı büyümesini beraberinde getireceğini anlattı.​​​​​​​