Haber: Mert Osman Erman

Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, böyle yakmaların Danimarka'ya zarar verdiğini ve Danimarkalıların güvenliğini riske attığını söyledi.

Planlanan yasa, Kur'an veya İncil'in kötü muamelesini suç sayacak ve bir para cezası ve iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilir hale getirecek.

Merkez sağ hükümet, dünyaya bir sinyal göndermek istediğini söyledi.

Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, son haftalarda Danimarka'nın 170 gösteriye şahit olduğunu, bunlar arasında yabancı elçiliklerin önünde Kur'an kopyalarının yakılmasının da olduğunu belirtti.

Danimarka'nın PET istihbarat servisi, son olayların terör tehdidini artırdığını uyarıyor.

Komşu İsveç de bir dizi Kur'an yakma olayına tanık oldu ve güvenlik servisi güvenlik durumunun kötüleştiğini uyardı. Temmuz ayında, İsveç'in Irak büyükelçiliği protestocular tarafından ateşe verildi.

Ancak hem Danimarka hem de İsveç, ifade özgürlüğü konusundaki liberal yasaları nedeniyle yakmalara yanıt vermek konusunda tereddüt etti. İsveç, tanrı hakaretini yasalarını 1970'lerde kaldırdı.

Kopenhag, Temmuz sonunda Danimarka ve İsveç'te daha fazla Kur'an yakılmasının ardından harekete geçmeye karar verdi. İslam İşbirliği Teşkilatı (OIC), üyelerini Kur'an'ın kutsallığının kirletildiği ülkelere karşı uygun önlemler almaya çağırdı.

Adalet Bakanı, önerilen yasa değişikliğinin sözlü veya yazılı ifadeleri veya hicivli çizimleri hedef almadığını söyledi. Ancak dini metinleri yakmanın, bölünme ve nefret yaratmaktan başka bir amaç taşımadığını belirtti.

"Kendinizi ifade etme hakkınızın bir köşe taşıdır," dedi Başbakan Yardımcısı Jakob Ellemann-Jensen. "Düzgün davranmak da gereklidir."

Bu tür eylemlerin güvenliği için olumsuz sonuçları olduğunda Danimarka sessiz kalamazdı, ekledi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Stockholm'ün komşusu gibi aynı adımı atmayacağını çünkü bu muhtemelen anayasayı değiştirmeyi gerektireceğini söyledi.

Adalet Bakanı Gunnar Strömmer, kamusal düzen yasasını gözden geçirme kararının doğru bir adım olduğunu gazetecilere söyledi. Hükümet, yasayı İsveç'in kamu güvenliğini tehdit eden toplanmalara karşı yasaklamak istiyor.

Danimarka'daki bakanlar, yasada değişiklikler önermeyi ve bunları yıl sonundan önce parlamentodan geçirmeyi niyet ediyor.

Yasak, bir yabancı devletin, bayrağının veya diğer sembolünün kamusal hakaretini yasaklayan ceza kanununun bir bölümüne eklenmesi bekleniyor.