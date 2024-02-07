Partiden yapılan yazılı açıklamada, yerel seçimler için, uzlaşı sağlanamaması durumunda Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarıyla halkın huzuruna çıkma kararı aldıkları ve bunu kamuoyuyla paylaştıkları belirtildi.

Tüm seçim bölgeleri arasında en fazla tartışılan yerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi olduğu, bu nedenle İstanbul'un özel olarak ele alınarak partinin yetkili kurullarında tartışıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul için aday adayı olarak ismi geçen tüm kıymetli arkadaşlarımızın varlığı ve irade beyanı partimize, tabanımıza güç ve moral vermiştir. Bu isimler arasında kamuoyunda en çok yol arkadaşımız Sevgili Başak Demirtaş'ın ismi öne çıkmıştır. Yoldaşımız Başak Demirtaş'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı konusunda partimize verdiği destek hiç kuşkusuz bize büyük bir güç katmıştır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylığı için yaptığı irade beyanıyla partimizin seçim politikalarını destekleyerek bizleri daha da güçlendiren Başak Hanım'la sürecin başından itibaren istişare halindeyiz. Yetkili kurullarımız gelinen aşamada tüm seçenekleri masaya yatırarak gelişmeleri değerlendirmiş ve Başak Hanım'la bir araya gelerek tam bir uyum ve koordinasyon halinde ortaklaşarak aday olmaması görüşüne varılmıştır."

Açıklamada, partinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için adayının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.