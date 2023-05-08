İSTANBUL- 28 Ağustos 2022'de evlenen Oğuzhan Koç ile Demet Özdemir, geçtiğimiz günlerde boşanma kararı almıştı. Çift, yaptıkları ortak açıklamada, "Evliliğimizi bir süredir yürütemediğimizi görüp, sona erdirme kararı aldık" demişti.

Özdemir ve Koç, bugün Adalar Adliyesi'nde evliliklerini noktaladı. Çift, anlaşmalı olarak tek celsede evliliklerini bitirdi. Saat 13.30'da gerçekleşmesi beklenen davaya gecikmeli gelen çift, mahkeme salonuna saat 14.30'da giriş yaptı. 10 dakika süren duruşma sonrası evliliklerini bitiren ikili, adliyeden ayrı ayrı çıkış yaptı.

Koç, "Arkadaşlar gereken açıklamaları yapmıştık. Siz de gereken şeyleri biliyorsunuz. Hepinize teşekkür ederim" dedi. Mal paylaşımı konusunda sıkıntı yaşadıkları iddia edilen ünlü şarkıcı, "Zaten birbirimizden bir şey talep etmedik" açıklamasında bulundu.

HABER: BÜLENT ÇAMCI