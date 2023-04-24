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Karşılaşma, konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

90. dakikada kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşan Fernando'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

İlk yarı, konuk ekibin 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

22. dakikada konuk ekip farkı ikiye çıkardı. Hakem Abdulkadir Bitigen, Fernando'nun ceza sahası içerisinde elle müdahalesine VAR kontrolü sonucu penaltı kararı verdi. Penaltıyı kullanan Gradel, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2

4. dakikada konuk ekip öne geçti. Veysel Sarı'nın kaleciye dönmek isterken kısa kalan pasında araya giren Saiz, kaleci Leite ile karşı karşıya kaldı. Saiz'in pasıyla penaltı noktasında topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 0-1

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