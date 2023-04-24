HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Nehir Aren, Dahası Var adlı şarkısıyla müzik piyasasına iddialı bir giriş yaptıktan sonra Yeni Baştan adlı single çalışmasıyla da adından söz ettirecek. DFM yapım etiketiyle dijital platformlarda yerini alan single çalışmasında usta isimlerle çalışan Nehir Aren, “Yeni Baştan başlıyoruz, yaz aylarına cover parçayla giriş yapacağım.

Nehir Aren’in şarkısının sözü ve müziği son dönemin iddialı şarkılarına imza atan Özlem Güneykaya’ya ait. Enes Yolcu ise bağlaması ve vokalleriyle şarkıya renk kattı. Keman grubu olarak Türkiye’nin en iyi kemancılarının bulunduğu istanbul strings tercih edildi, ünlü klarnetçi Ergün senlendirici ve usta gitarist Sergen Güzelel de şarkıya eşlik etti. Klibin yönetmen koltuğunda ise Eyüp Dirlik oturuyor.