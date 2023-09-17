Uysal, partisinin kentte bir otelde düzenlenen Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı idam edilişlerinin 62. yılında andı.

"Her 16-17 Eylül'de İstanbul'da anıt mezarı başında başta şehit Başbakanımız Adnan Menderes'i, yol arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı andık fakat bu sefer istiklal mücadelesinin nişanesi olmuş tarihi şehirden seslenmek, bu hissiyatımızı bu anlamlı günde tüm Türkiye'yle paylaşmak ihtiyacı hissettik." diyen Uysal, şunları kaydetti:

"Maalesef üç kişiyi idam ederek, sadece o üç kişiyi değil milletin hayallerini, memleketin de geleceğini gasbettiler. Kurtuluştan şahlanışa ermiş bir milleti durdurmak, egemenliğin hesabını sormak için önce milletin iradesini kırdılar, sonra da şehit Başbakanımız Menderes'le beraber iki bakanımıza, üç yiğide kıydılar."

Her daim milletin vicdan hizasında durduklarını belirten Uysal, bugün de bütün karartmalara, safsatalara, yalanlara, iftira kampanyalarına rağmen milletin hem vicdan hem de gönül hizasında durduklarını söyledi.

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Uysal, 1982 Anayasası'nın birçok maddesinin zaman içinde değiştirildiğine işaret etti.

Uysal, "Bugün çıkmışlar, süslü ama manası ve içeriği olmayan bir yeni anayasa sakızı çiğniyorlar. Erzurum'dan açık yüreklilikle ifade ediyorum, Demokrat Parti olarak açık yüreklilikle ve altını çizerek ifade ediyorum; bu milletin kaderine yine milletin hakim olması için 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru'yla beraber Anadolu'ya cesaret ve iradeyi taşımış Mustafa Kemal önderliğindeki o kadroların kademe kademe Amasya'dan Erzurum'a, Erzurum'dan Sivas'a, Sivas'tan Ankara'ya Büyük Millet Meclisinin kuruluşuyla beraber Kurtuluş Harbi'nin yürütüldüğü o dönem gibi, işte buradan ifade ediyorum, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına kastedecek, başta ilk 4 maddesi olmak üzere hiçbir değişikliğe zaten taraf olmayız da bu değişikliğe cüret edeceklere karşı da dimdik ayakta duracağımızı, muhalefet edeceğimizi, sesimizi ve sözümüzü yükselteceğimizi ifade etmek isterim." diye konuştu.

AA